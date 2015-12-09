محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية لمواهب متحدى الإعاقة بكلية التربية

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، احتفالية لمواهب ذوى الاحتياجات الخاصة التى اقامتها كلية تربية بالوادى الجديد بمقر الكلية، بحضور الدكتور نصر محمد محمود عميد الكلية، ولفيف من أساتذة الكلية والطلاب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعاق.

وتضمن الحفل فقرات فنية وعروض مسرحية ومقطوعات موسيقية لذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى هامش الاحتفالية افتتح المحافظ معرض للمبدعين والمخترع الصغير.

وأشاد المحافظ بجوده المعروضات من الأعمال، وأكد على ضرورة تنمية المهارات والقدرات الابداعية لدى جميع الأطفال، ما يعود بالنفع على البلاد ويساهم فى دفع عجلة التنمية.



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