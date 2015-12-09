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اليوم..جامعة قناة السويس تناقش تحويل الاختراعات والأبحاث إلى أفكار مربحة

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اليوم..جامعة قناة السويس تناقش تحويل الاختراعات والأبحاث إلى أفكار مربحة اليوم..جامعة قناة السويس تناقش تحويل الاختراعات والأبحاث إلى أفكار مربحة
ينظم اليوم الأربعاء مركز الإبداع التكنولوجى والتسويق بجامعة قناة السويس ورشة عمل بعنوان " كيف تحول فكرتك -بحثك -اختراعك إلى أرباح".

تعقد الورشة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور احمد السقا مدير مكاتب الإبداع التكنولوجى والتسويق(تايكو) بالجامعة.

ويحاضر فى اللقاء المهندس محمد عبد العليم الليثى المستشار العلمى لرئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى ومدير برنامج دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) على مستوى الجمهورية، والدكتور تيسير أبو النصر مدير برنامج دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) جامعة النيل.

كما يحاضر فى ورشة العمل الدكتور محمد أبو النصر من مكتب نقل التكنولوجيا (tto )بجامعة قناة السويس، ويلقى محاضرة عن "استخدام المعلومات المتعلقة بالبراءات لتجعل فكرتك -بحثك-اختراعك ابتكارا مربحا" ومحاضرة أخرى حول أقسام التكنولوجيا ومستويات جاهزة التكنولوجيا.

وتستهدف الورشة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع المدني.

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