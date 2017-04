مكياج لأمسية رائعة مع مجموعة Mac الإستثنائية

استعدي لأمسية رائعة لا تنتهي إلا عند بزوغ الفجر. تألقي بمظهر رائع في هذه العطلة، بعيون يبرز جمالها بألوان السموكي العميقة وشفاه بألوان جريئة جذابة. عززيها بمزيد من الحيوية والروعة مع Colourdrenched Pigment الجديدة، وعدلي المزاج مع أظافر ميتاليك وأشرقي مع توهج Mineralize Skinfinish الاستثنائي البراق. السحر يكمن في الليل، أحبائي. دعونا نمرح قليلا.

OH, DARLING :ذهبي معدني

SHAFT OF GOLD : برونزي عميق

COLOURDRENCHED PIGMENT

صباغ COLOURDRENCHED

NIGHT THRILL: شمير ذهبي (فروست)

ASCENT OF GLAMOUR : أزرق –بنفسجي كوبالت (فروست)

TONIGHT’S THE NIGHT: أخضر مسود عميق (فروست)

MOON IS BLUE: أزرق ملكي (فروست)

NO TABOOS: أزرق مسود (فروست)

آيلاينر PEARLGLIDE INTENSE

أزرق بترولي

لون الإوز الأسود

أحمر الشفاه

PLEASE ME : وردي ملونا بالزهري الكامد(مت)

ALL FIRED UP: فوشيا مشرقة مت (ريترو مت)

EVENING RENDEZVOUS بنفسجي عميق مائل إلى الأحمر (مت)

DARK SIDE :برغندي عميق (أمبليفايد)

قلم الشفاه

REDD: أحمر واضح

NIGHTMOTH: خوخي مسود