7 خطوات سريعة للتخلص من القشرة

مع نهاية أيام الصيف قد تجدين أنّ شعرك قد ظهرت عليه القشرة، نتيجةً للعرق وارتفاع درجة الحرارة وبعض الإهمال الناتج عن أيام العطلات الشاطئية؛ فكيف ستتصرفين حيال هذا الأمر؟ هل ستتركين القشرة تجتاج فروة رأسك؟ أم سيكون التوتر من نصيبك؟

تخلصي من هذه المخاوف، وكذلك من القشرة نهائيًا، عن طريق 7 خطوات سريعة وبسيطة، وتذكري بأنّ غسل الشعر بالشامبو أكثر من مرتين أسبوعيًّا يؤدي إلى ظهور القشرة نتيجة تجريد فروة الرأس من الزيوت الأساسية التي تغذيها.

إليك سيدتي بعض النصائح المهمة التي تخلّصك من القشرة نهائيًّا:

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1.قللي من استخدام الشامبو الجاف على شعرك لمرة أسبوعيًّا فقط، واغسلي شعرك كالمعتاد.

2.أضيفي ملعقةً كبيرةً من السكر الخشن إلى الشامبو الخاص بك؛ فذلك يعتبر مقشرًا طبيعيًّا ولطيفًا على فروة رأسك، مما يساعدك في التخلص من القشرة.

3.إذا كانت فروة رأسك دهنيةً فاحرصي على استخدام الشامبو الخاص بالبشرة الدهنية، وتجنبي غسله أكثر من مرة أسبوعيًّا.

4.احرصي على تدليك فروة رأسك بالزيوت الطبيعية قبل غسل شعرك بالطريقة الطبيعية؛ فالتدليك يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

5.احرصي على ترطيب شعرك باستمرار بالمرطب المناسب لشعرك وتجنبي جفافه؛ فالجفاف يؤدي إلى ظهور القشرة.

6.عند تمشيط الشعر، ابتعدي عن حك فروة الرأس بالمشط الخاص بك؛ فذلك يؤدي إلى التهاب فروة الرأس وظهور القشرة.

7.قومي بمزج نصف كوب من خلّ التفاح + عصير ليمونة، وافركي بهم شعرك الرطب جيدًا، واتركي الخليط على شعرك لنصف ساعة، ثم ادهني شعرك بزيت الزيتون، واتركيه ربع ساعة، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد. كرري ذلك مرةً أسبوعيًّا للتخلص من القشرة نهائيًّا.

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