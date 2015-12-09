لا تضعي البنفسجي على شفتيك قبل قراءة هذا الموضوع!

يعتبر اللون البنفسجي من آخر صيحات أحمر الشفاه، ويناسب كل ألوان البشرة، ويمكن تطبيقه بأساليب مختلفة تغيّر الإطلالة من الناعم والخفيف إلى القويّ واللامع. إذا كنت تحبّين الغرابة وتريدين تجربة اتجاه جديد، في هذا الموسم، ننصحك بتطبيق أحمر الشفاه البنفسجي. لكن انتبهي! قبل اعتماد هذا اللون، ننصحك باتباع النصائح الآتية:

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DO: مكياج ناعم للبشرة البيضاء.

إذا كنت من صاحبات البشرة البيضاء، ننصحك بوضع أحمر الشفاه البنفسجي، بشرط ألا تعتمدي المكياج على عينيك، كي تحافظي على إطلالتك الطبيعية.

DON’T : لا تستخدمي عدة ألوان من ظلال العيون

إذا كنت تحبين المكياج القوي وتريدين تطبيق مكياج عيون مع أحمر الشفاه البنفسجي، ننصحك بالاكتفاء بلون ظلال واحد.

DO: أحمر الشفاه البنفسجي "المات"

جرّبي أحمر الشفاه "المات" لإطلالة كلاسيكية. ننصحك بوضع البودرة على شفتيك قبل تطبيق أحمر الشفاه.

DON’T: ابتعدي عن البنفسجي الداكن، إذا كانت بشرتك زيتونية.

لصاحبات البشرة الزيتونية ابتعدي عن البنفسجي الداكن، إذ يجعلك أكبر بعشر سنوات. وإذا كنت تريدين اعتماد اللون البفسجي، فاكتفي بدرجاته الفاتحة.

DO: اعتمدي الطريقة الثلاثية الأبعاد في تطبيق أحمر الشفاه.

يجعل أحمر الشفاه البنفسجي شفتيك تبدوان أصغر. لذلك، ننصحك باتباع الطريقة الثلاثية الأبعاد في التطبيق. ضعي القليل من ظلال العيون الأبيض في جهة من شفتيك، قبل تطبيق أحمر الشفاه، ثم أضيفي الملمع في وسط الشفة، ما يجعلهما تبدوان أكبر.

DO: سرّحي شعرك بطريقة طبيعية.

لا تركزي في إطلالتك سوى لشفتيك؛ فتصفيفة الشعر على شكل ذيل الحصان أو الشعر المنسدل هما الأنسب مع هذا اللون من أحمر الشفاه.

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