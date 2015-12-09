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الحقيقة وراء عملية التجميل التي أجرتها غادة عبد الرازق؟

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الثلاثاء 08-12-2015 20:50

 

أطلت النجمة غادة عبد الرازق منذ يومين في برنامج Arab Casting بلوك جديد ووجه نحيف جداً، ما جعلنا نتوهّم أنّ النجمة المصرية قد أجرت العديد من العمليات التجميلية في يوم وليلة. ولكن بعد انتشار الخبر على السوشيال ميديا، وانقسام المتابعين بين مؤيد ومعرض، من دون التأكد من صحّة الخبر، أحببنا أن نشارككم رأينا بموضوعية حول التغيّر الذي حدث في وجه غادة، والذي كان عبارة عن تغيير في أسلوب مكياجها لا غير، معتمدة في ذلك صيغة الكونتورينع، التي يمكن أن ترسم الوجه وتنحّفه وتحددّه بشكل دقيق، مع تصغير الأنف وترفيعه، بواسطة رسم الألوان ومزجها بين الداكن والفاتح.

هذه هي القصة وما فيها، ويمكنك أن تجري عملية تجميل بالمكياج!

 

 

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سيدتي