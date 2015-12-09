أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«بناء المهارات» دورة تدريبية لقيادي مستشفى الملك عبدالله الجامعي

Google+ Print
«بناء المهارات» دورة تدريبية لقيادي مستشفى الملك عبدالله الجامعي «بناء المهارات» دورة تدريبية لقيادي مستشفى الملك عبدالله الجامعي

    نظم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة تدريبية بعنوان «بناء المهارات القيادية». وشارك في الدورة التي عقدت تحت اشراف المدرب الكندي بول هورلي، عدد(28) من المديرين التنفيذين ومديري الإدارات في المستشفى.

وأوضح د. جمعة بن فرحان العنزي، نائب المدير العام التنفيذي لتطوير المنظمة والتميز التشغيلي أن حضور الدكتور أحمد أبو عباة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي شكلت دافعاً قوياً للمشاركين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحقيق أهداف التدريب.

وقال إن قيادة المستشفى تسعى منذ وقت مبكر إلى مبادرة بناء القدرات وتطوير القيادات من خلال رؤية واضحة ليكون نموذجا يحتذى به وتفعيلا لأهدافه الاستراتيجية ومن ضمنها «استقطاب وتطوير والمحافظة على القيادات والمهنيين المتميزين»، من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم به إدارة تطوير المنظمة والتميز التشغيلي في المستشفى بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب.

وتم خلال الدورة العمل على تقييم هذه الكفاءات من خلال أداة قياس تعرف القيادات بإمكانياتهم وأنفسهم وكذلك صفات من يديرون. وسوف يتم استكمال المرحلة الثانية من الدورة في شهر ديسمبر الجاري وتتبعها المرحلة الثالثة في يناير بإذن الله. وأشار العنزي إلى أنه ضمن مساعي إدارة تطوير المنظمة والتميز التشغيلي لجعل تدريب القيادات عملية مستمرة تتجه فيها القيادات في المستشفى إلى أهداف المنظمة بنفس السرعة ووحدة الاتجاه، هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها بغرض غرس ثقافة تنظيمية تعمل على تبني خطط التعاقب الوظيفي وبناء الصف الثاني من القيادات تعزيزاً لأحد القيم الأساسية للمستشفى وهي التعلم والمشاركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية