«بناء المهارات» دورة تدريبية لقيادي مستشفى الملك عبدالله الجامعي

نظم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة تدريبية بعنوان «بناء المهارات القيادية». وشارك في الدورة التي عقدت تحت اشراف المدرب الكندي بول هورلي، عدد(28) من المديرين التنفيذين ومديري الإدارات في المستشفى.

وأوضح د. جمعة بن فرحان العنزي، نائب المدير العام التنفيذي لتطوير المنظمة والتميز التشغيلي أن حضور الدكتور أحمد أبو عباة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله الجامعي شكلت دافعاً قوياً للمشاركين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحقيق أهداف التدريب.

وقال إن قيادة المستشفى تسعى منذ وقت مبكر إلى مبادرة بناء القدرات وتطوير القيادات من خلال رؤية واضحة ليكون نموذجا يحتذى به وتفعيلا لأهدافه الاستراتيجية ومن ضمنها «استقطاب وتطوير والمحافظة على القيادات والمهنيين المتميزين»، من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم به إدارة تطوير المنظمة والتميز التشغيلي في المستشفى بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب.

وتم خلال الدورة العمل على تقييم هذه الكفاءات من خلال أداة قياس تعرف القيادات بإمكانياتهم وأنفسهم وكذلك صفات من يديرون. وسوف يتم استكمال المرحلة الثانية من الدورة في شهر ديسمبر الجاري وتتبعها المرحلة الثالثة في يناير بإذن الله. وأشار العنزي إلى أنه ضمن مساعي إدارة تطوير المنظمة والتميز التشغيلي لجعل تدريب القيادات عملية مستمرة تتجه فيها القيادات في المستشفى إلى أهداف المنظمة بنفس السرعة ووحدة الاتجاه، هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها بغرض غرس ثقافة تنظيمية تعمل على تبني خطط التعاقب الوظيفي وبناء الصف الثاني من القيادات تعزيزاً لأحد القيم الأساسية للمستشفى وهي التعلم والمشاركة.