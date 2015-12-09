برنامج علمي لحفظ حقوق المريض النفسي

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية صباح امس تحت شعار (الكرامة في الصحة النفسية)، والذي نظمته ادارة الصحة النفسية والاجتماعية بحضور مساعد مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر الدوسري وعدد من مديري المستشفيات والأخصائيين والاخصائيات النفسيين بمستشفيات الرياض.

وبدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير ادارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة الرياض الدكتور مهدي العنزي رحب فيها بمديرعام صحة الرياض وبالأمين العام للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب. وعن شعار اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام (الكرامة في الصحة النفسية) قال العنزي إن الشعار أتى لتعزيز هذا المفهوم لدى جميع الفرق العلاجية في منشأتنا النفسية، مبينا أن إقامة برنامج علمي يركز على نظام الصحة النفسية بالمملكة، من شأنه حفظ حقوق المريض النفسي وتنظيم العملية العلاجية.من جانبه أكد الدكتور العبدالكريم في كلمته ان صحة الرياض تسعى الى تحسين الخدمة النفسية والاجتماعية المقدمة للمرضى من خلال بذل المزيد من الجهود في مجال التعامل مع معاناة المريض النفسي، مقدما شكره للأمين العام للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب.

وفي نهاية الحفل تم افتتاح المعرض المصاحب حيث اشتمل على انجازات صحة الرياض ومستشفيات الصحة النفسية والعيادات النفسية في المستشفيات العامة، كما استعرض الدكتور مهدي العنزي مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية مشروعات التحسين المنفذة والمستقبلية. فيما سيتم اقامة معرض في احد المراكز التجارية بمشاركة جمعية الاميرة العنود وهيئة حقوق الانسان وجمعية الفصام

عقب ذلك تحدث الدكتور عبدالحميد الحبيب في محاضرته عن نظام الصحة النفسية والذي يشتمل على التشريعات في الصحة النفسية واهداف نظام الرعاية الصحية النفسية والمرضى الذين تنطبق عليهم احكام النظام.