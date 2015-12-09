افتتاح المدينة التعليمية في روضة جامعة نورة

افتتحت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل يوم امس المدينة التعليمية في روضة الجامعة بحضور وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نائلة الديحان ووكيلة التطوير والجودة دكتورة فاتن الزامل ومديرة ادارة الاشراف على المدارس الدكتورة مرفت بابعير ومديرة الروضة هيفاء البليهد.

وأثنت مديرة الجامعة على مستوى الاتقان والجودة التي تتمتع بها الروضة بشكل عام والمدينة الترفيهية بشكل خاص.

هذا وتؤمن إدارة الإشراف على المدارس بأن المدن الترفيهية تنمي خيال الطفل وتوسع مداركه وتشجعه على الاكتشاف والمغامرة من خلال الترفيه والمرح والتعلم، كما قامت الروضة بالعمل على تجهيز المدينة التعليمية داخل المبنى الذي يحقق التعلم والترفيه للأطفال إضافة الى تطوير المهارات والمواهب لديهم وتوظيفها بشكل يناسب المناهج التعليمية، حيث لوحظ بعد عمل مسح للبرامج التعليمية المقدمة للأطفال في مدينة الرياض أنه لا يوجد مشروع جدير بالذكر يقدم الأنشطة التي تنمي مواهب ومهارات وقدرات الأطفال ويتناسب مع عقلية الطفل ويراعي الأمن والسلامة للطفل والمقاييس العالمية الواجب توافرها بأي مشروع، وتحقيقا لذلك تم انشاء مدينة تعليمية تشمل طرقاً إسفلتية ومباني وأرصفة وإشارات مرور ضوئية تحاكي الواقع، وقد تمت تسمية الشوارع بأسماء الشوارع الحقيقية في مدينة الرياض ووضع مرافق مثل المستشفى وإسعاف ومركز شرطة ومركز تسوق ومحطة اطفاء وغيرها من المرافق التي يمكن للطفل أن يصادفها في طريقه.