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اللقاء الأول لمنسقي «فطن» يناقش الشراكة الاجتماعية

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اللقاء الأول لمنسقي «فطن» يناقش الشراكة الاجتماعية اللقاء الأول لمنسقي «فطن» يناقش الشراكة الاجتماعية

    عقد اللقاء الأول لرؤساء برنامج فطن ولمنسقي ومنسقات فطن على مستوى المناطق والمحافظات، وذلك في مقر البرنامج الوقائي الوطني فطن ويستمر يومين. ويهدف اللقاء إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج الذي دشنه مؤخراً وزير التعليم عزام الدخيل.

وناقش اللقاء الدليل التنظيمي والهيكلي للبرنامج، كما ناقش الدور الإعلامي والشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية الأخرى، وعمليات التدريب في الميدان. واستعرض اللقاء الخطة الرئيسية المعتمدة للبرنامج التي تضمنت تدشين عمليات تدريب لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات، بالتزامن مع الخطة الإعلامية التي تهدف لنشر الوعي والتثقيف بأهداف البرنامج لجميع شرائح المجتمع. ويناقش اللقاء غدا مؤشرات الأداء لبرنامج فطن على مستوى إدارات التعليم.

يذكر أن البرنامج الوطني الوقائي "فطن" الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرا يهدف إلى تنمية المهارات السلوكية والاجتماعية للطلاب والطالبات لوقايتهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية ممتدين إلى الأسرة والمجتمع.

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