انتهاء الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات.. غداً

تنتهي غداً في الساعة 12 ليلاً المدة المحددة للحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات، للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة.

وأكدت الجان المحلية للانتخابات المحلية في مختلف مدن المملكة على جميع المرشحين والمرشحات بإزالة جميع اللوحات الدعائية الخاصة بهم بعد انتهاء المدة المحددة للحملات الدعائية المقررة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحين ستنتهي غداً في الساعة 12 لليلا، وأنه سيتم بعدها انتظار جميع المرشحين والمرشحات يوم الاقتراع والذي سيكون يوم السبت المقبل، بدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مؤكداً على أن جميع المراقبين يقومون يوميا بجولات لرصد أي مخالفات خلال الحملة الدعائية تمهيدا لرفعها للجنة العامة للانتخابات.

وأشار إلى ضرورة قيام جميع المرشحين والمرشحات بإزالة جميع اللوحات الدعائية الخاصة بهم والمرخصة من اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في الشرقية في جميع الشوارع والأماكن بعد انتهاء المهلة المحددة للحملات الدعائية، موضحاً أن أي مرشح لن يقوم بإزالة اللوحات الدعائية الخاصة به سيعرض نفسه للمخالفات، وفي حال عدم التزام المرشح بإزالة المخلفات فستتخذ اللجنة الإجراءات الأزمة لضبط المخالفة وتكلف اللجنة المحلية من يتولى ازالة المخلفات على حساب المخالف (المرشح).

ولفت إلى أن مراقبي الحملات الدعائية يعملون منذ بداية انطلاق الحملات الدعائية على مراقبة جميع حملات المرشحين والمرشحات بهدف التأكد من تقيدهم بتعليمات واشتراطات الحملات الدعائية، وكذلك رصد أي مخالفة، تمهيداً لرفعها للجنة الانتخابات، مشدداً على أنه تم توزيع عدد كبير من المراقبين لمراقبة حملات المرشحين والمرشحات في جميع الدوائر الانتخابية في المنطقة الشرقية.

وقال الصفيان إن المراقبين يقومون بجولات يومية غير مجدولة على مقرات المرشحين الانتخابية وفعالية وأنشطة الحملات الانتخابية للمرشحين في نطاق دائرة المرشح والتأكد من وجود تراخيص مقرات الحملات الانتخابية وللوسائل المستخدمة، وفي حال وجود مخالفة أو الاشتباه بوجود مخالفة في تلك الأنشطة والفعاليات والوسائل يقوم المراقب بتعبئة نموذج خاص بذلك ورصد وتوثيق الأدلة المتوفرة وإرفاقها مع التقرير ومن ثم أحالتها إلى مأموري الضبط لاستكمال الإجراءات ألازمة وفق الدليل الإرشادي لمأموري الضبط.