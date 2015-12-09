مدير جامعة الإمام يفتتح مؤتمر «أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن» بالأحساء

تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ افتتح مدير جامعة الإمام بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان أمس الثلاثاء فعاليات مؤتمر أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن، وذلك في فندق الاحساء انتركونتننتال.

المؤتمر تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإٍسلامية بالأحساء لمدة يومين.

حفل الافتتاح شهده الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي رئيس مؤسسة محمد بن فهد للكتاب والسنة والخطابة.. الحفل بدأ بكلمة للدكتور فوزان الفوزان قال فيها: إن جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عرف عنها تلمسها احتياجات المجتمع وما يشغله من قضايا، تسعى الجامعة لمعالجتها بما مكنها الله من قدرات علمية، حيث تنظم الجامعة في كل عام العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة، ومن ذلك تنظيم الجامعة قبل ثلاثة أسابيع مؤتمرا عن الجرائم المعلوماتية، والذي حقق نجاحاً كبيراً، بتصديه لما تواجهه المؤسسات الحكومية والخاصة من جرائم متعددة تتم من خلال شبكة الانترنت. واليوم نحتفي بعقد هذا المؤتمر، مؤتمر أثر الشريعة في تحقيق الأمن ونعتز أن تحتضن هذه المنطقة الغالية من بلادنا لهذا المؤتمر المهم.

من جانبه أكد وكيل جامعة الإمام للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد العسكر أن جامعة الإمام إحدى الجامعات الوطنية التي عم نفعها أرجاء المملكة، وهي جامعة عالمية تهدف لنشر العلوم الشرعية، كما تساهم في تعزيز الأمن.

ثم القى رئيس اللجنة العلمية وكيل كلية الشريعة لخدمة المجتمع والتعليم المستمر د. محمد بن عبدالعزيز العقيل كلمة أشار فيها إلى أنه اتضح للعالم أجمع ما أنعم الله به علينا في هذه البلاد العظيمة المباركة المملكة العربية السعودية التي ميَّزها الله وشرَّفها بتحكيم شرعه القويم والدعوة إلى توحيد ربِّ العالمين والتمسُّك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السَّلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهذه من أعظم النعم علينا في هذه البلاد التي يجب أن تُذكر وتشكر، ومن شكر الله تعالى التحدُّث بنعمه علينا، وإظهار إحسانه إلينا، وبيان رحمته بنا، فكانت فكرة هذا المؤتمر، والذي يُعدُّ من أهم الموضوعات التي تحتاجها كل الدول التي تسعى لتحقيق الأمن بمعناه الشامل الكامل. فشكر الله لخادم الحرمين الشريفين هذه الرعاية الكريمة التي شرَّفت اللجنة العلميَّة للمؤتمر بالقيام بهذه المهمَّة العظيمة من تحديد أهداف ومحاور وموضوعات المؤتمر واستقطاب مشاركين متميزين لبيان هذا الموضوع بالغ الأهميَّة لبيان نعمة الله تعالى على هذه الدولة المباركة بتطبيق شرعه العظيم وآثار هذه النعمة في تحقيق الأمن، ولفت إلى أن المؤتمر يهدف لتحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: إثراء البحث العلمي في التشريعات السعودية وبيان فضلها، وإبراز دور سن التشريعات والأنظمة في تحقيق الأمن والسلام الداخلي، وبيان الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتحقيق دور الجامعة في التواصل مع العلماء داخل المملكة وخارجها، إبراز سمو الشريعة، أعقبها كلمة المشاركين القاها الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين، التي شكر فيها لجامعة الإمام جهودها لإقامة هذا المؤتمر، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام، والأمتين العربية والإسلامية.