مركز مكافحة الجريمة يوصي ببرامج أمنية مع قطاعات الداخلية

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ورشة عمل عن التكامل بين مركز أبحاث مكافحة الجريمة والجهات ذات العلاقة وذلك في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض. وهدفت الورشة إلى مناقشة نتائج وتوصيات الدراسات التي أعدها المركز وتقديم المقترحات التي تساعد على وضع برامج علمية أمنية متكاملة لتطبيقها. وقد تم افتتاح الورشة من قبل المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة د. ذعار بن نايف بن محيا، وبحضور العديد من القطاعات، ممثلة في (الشؤون التقنية، وكالة الوزارة للشؤون الأمنية، وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، الإدارة العامة للتطوير الإداري، المتحدث الأمني).

كما شارك في الورشة العديد من الأساتذة والباحثين، ومديري الإدارات بالمركز، وقد خرجت الورشة بالعديد من المقترحات التي يؤمل أن تساهم في تكامل الجهود بين الجهات ذات الصلة.