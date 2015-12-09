تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بجدة

أصدرت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مهرب مخدرات في محافظة جدة.

وفيما يلي نصه: قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ خان محمد محمد إقبال -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقة صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ خان محمد محمد إقبال -باكستاني الجنسية- أمس الثلاثاء 26/ 2/1437 ه في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.