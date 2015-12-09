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الشورى يعيد تشكيل لجانه ويحقق الرغبة الأولى في الانضمام لها بنسبة 84%

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الشورى يعيد تشكيل لجانه ويحقق الرغبة الأولى في الانضمام لها بنسبة 84% الشورى يعيد تشكيل لجانه ويحقق الرغبة الأولى في الانضمام لها بنسبة 84%

    أعاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها أمس برئاسة د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة للمجلس والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل. وأوضح د. يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين لجان المجلس وأشار الأمين إلى أنه تم تحقيق الرغبة الأولى للأعضاء في الانضمام للجان بنسبة 84% وفيما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 9% والثالثة بنسبة 7%.

وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على رؤساء اللجان ونوابهم حيث ترأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور فالح الصغير، واختير الدكتور ثامر الغشيان نائباً له، وفي اللجنة الصحية الدكتور عبدالله العتيبي رئيساً، ود. زينب أبو طالب نائباً للرئيس، أما لجنة الاقتصاد والطاقة فيرأٍس اللجنة عبدالرحمن الراشد، ود. فهد بن جمعة نائباً له، كما اختير اللواء عبدالله السعدون رئيساً للجنة الأمنية واللواء علي التميمي نائباً للرئيس، ورأس لجنة الشؤون الخارجية د. ناصر الداود، واستمرت هدى الحليسي نائباً للرئيس. كما استمر م. محمد النقادي رئيساً للجنة الإدارة والموارد البشرية ود. دلال الحربي نائباً للرئيس ، ود. مشعل السلمي رئيساً للجنة التعليم والبحث العلمي، فيما أصبح د. عبدالله الجغيمان نائباً له، أما لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد اختير المهندس مفرح الزهراني رئيساً و د. محمود البديوي نائباً للرئيس ، واستمر رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار د. أحمد الزيلعي رئيساً، ود. فاطمة القرني نائباً للرئيس، كما استمر د. حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيساً للجنة المالية فيما اختير محمد الرحيلي نائباً للرئيس، وفي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية واصلت الدكتور ثريا عبيد رئاستها للجنة وسعود الشمري نائباً.

وفي لجنة المياه والزراعة والبيئة استمر الدكتور علي بن سعد الطخيس رئيساً للجنة ود.عطا الله بن أحمد أبو حسن نائباً للرئيس، فيما تم اختيار اللواء ناصر العتيبي رئيساً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات و د.عوض الأسمري نائباً له، وأصبحت د. حمدة العنزي رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وعبد العزيز الهدلق نائباً لرئيس اللجنة.

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