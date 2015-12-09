د. الظفيري عميداً لكلية العلوم الطبية بالمجمعة

المجمعة - محمد الأمان

أصدر مدير جامعة المجمعة د. خالد بن سعد المقرن قراراً بتعيين د. فهد بن خالد الظفيري عميداً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة، ود. فهد بن خالد الظفيري حاصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة جلاسكو ببريطانيا، وشارك وترأس عدداً من اللجان داخل الجامعة، ويعتبر الدكتور الظفيري من الكفاءات المتميزة أكاديمياً وبحثياً وإدارياً، وقدر رفع د. فهد الظفيري شكره لمدير الجامعة د. خالد بن سعد المقرن على هذه الثقة متمنياً أن يساهم في تطوير العمل الإداري والأكاديمي في الجامعة.