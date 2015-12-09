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عزمى مجاهد يطالب بسحب الجنسية من البرادعى.. ويؤكد: "عملى بلوك من تويتر"

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عزمى مجاهد يطالب بسحب الجنسية من البرادعى.. ويؤكد: "عملى بلوك من تويتر" عزمى مجاهد يطالب بسحب الجنسية من البرادعى.. ويؤكد: "عملى بلوك من تويتر"
شن الإعلامى عزمى مجاهد، هجوماً حاداً على الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، واصفاً إياه بـ"الخائن"، بعد تدونيته الأخيرة عن الاختفاء القسرى.

وقال عزمى مجاهد فى برنامجه "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، " أنا رديت على البرادعى مرة عملى بلوك من تويتر وهو زى جورج إسحاق لا يقدران على المواجهة"، مستطرداً :"والله ما بيعرف يكتب تويته والأسوانى وعمرو حمزاوى هما اللى بيكتبوله".

وطالب مجاهد ، بسحب الجنسية المصرية من محمد البرادعى، مضيفاً :" أنا بقول للبرادعى مش هترجع للخلف أبدا، والشعب لن يسمح بذلك، وبقول لوائل غنيم لو راجل إنزل مصر هاتضرب أنت واللى وراك".
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