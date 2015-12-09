أمير مكة المكرمة : محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية باءت بالفشل

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية

وقال الأمير خالد الفيصل فى تصريحات له ردا على سؤال للصحفيين عقب حفل استقبال أقامه له سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، "هناك محاولات للوقيعة، إلا أن أملهم خاب فى كل مرة"، فى إشارة منه إلى من يسعى لهذه المحاولات للوقيعة .

وشدد الأمير خالد الفيصل على قوة العلاقة بين البلدين، وقال "علاقات مصر والسعودية مرت بمراحل ، وستبقى دوما قوية ومتينة".