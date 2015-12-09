أمير مكة المكرمة : محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية باءت بالفشل

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الأمير خالد الفيصل فى تصريحات له ردا على سؤال للصحفيين عقب حفل استقبال أقامه له سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، "هناك محاولات للوقيعة، إلا أن أملهم خاب فى كل مرة"، فى إشارة منه إلى من يسعى لهذه المحاولات للوقيعة .
وشدد الأمير خالد الفيصل على قوة العلاقة بين البلدين، وقال "علاقات مصر والسعودية مرت بمراحل ، وستبقى دوما قوية ومتينة".