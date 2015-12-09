البابا تواضروس ينيب وفدا كنسيا لحضور قداس بروسيا لتأبين ضحايا الطائرة

أناب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفدا كنسيا برئاسة الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، لحضور قداس فى موسكو لتأبين ضحايا الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء يوم 31 أكتوبر الماضى.

وقال بيان للكنيسة الأرثوذكسية: إن الوفد الذى يضم الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس والأنبا تادرس أسقف بورسعيد والأنبا إيلاريون الأسقف العام لعزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر، وصل إلى موسكو للمشاركة فى القداس الذى سيقام بمناسبة مرور 40 يوما على سقوط الطائرة.

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