أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مؤتمر رعاية "شهداء القضاء" يوصى بتوفير فرص عمل لأسرهم ودفع نصف مصروفات التعليم

Google+ Print
مؤتمر رعاية "شهداء القضاء" يوصى بتوفير فرص عمل لأسرهم ودفع نصف مصروفات التعليم مؤتمر رعاية "شهداء القضاء" يوصى بتوفير فرص عمل لأسرهم ودفع نصف مصروفات التعليم
أوصى المؤتمر الأول لأسر الشهداء والمتوفين تحت رعاية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والمنعقد مساء أمس الثلاثاء بنادى هيئة قضايا الدولة، بوجوب الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والمعاشات وسرعة صرف كافة مستحقاتهم من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية فور التقدم بصرفها.

كما أوصى المؤتمر بعمل برتوكول مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل المستشارين الأولى بالرعاية والذهاب بهم للمستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة المستشار أحمد نادر - مساعد الوزير لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لحل مشاكل المستشارين.

كما انتهى الاجتماع إلى التوصيه بدفع نصف المصروفات الدراسية للأبناء القصر فى مرحلة التمهيدى والابتدائى، وسداد رسوم الأنشطة المدرسية والأدوية كاملة لهم، وحصولهم على فرص عمل، ومتابعتهم أول بأول فى كل ما يتعلق بشئونهم، كما تم تكريم عدد من المستشارين المحالين للمعاش عقب بلوغهم السن القانونية.

حضر اللقاء المستشار عزت خميس - رئيس لجان التوفيق فى فض المنازعات والمستشار خالد زين الدين - رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، والمستشار محمد عبد اللطيف - الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد نادر - مساعد وزير العدل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والمستشار شعبان الشامى - مساعد وزير العدل للطب الشرعى، والمستشار مجدى حسين - مساعد وزير العدل للأمن القضائى، والمستشار محمد عبد الرازق بالمكتب الفنى لوزير العدل، والمستشار عبد الله فتحى - رئيس نادى قضاة ، والمستشار الشافعى صالح - سكرتير عام نادى مستشارى النيابة الإدارية، ولفيف من المستشارين رؤساء هيئة قضايا الدولة السابقين وهم، والمستشار محمد السيد داود، والمستشار لطفى منير، والمستشار ميلاد سيدهم، والمستشار محمد حافظ، والمستشار عزت عودة، ولفيف من السادة المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة السابقين وهم المستشار محمد سمير طه السجاعى، والمستشار طارق فتحى، والمستشار عبد الرحمن الغرباوى، المستشار محمد شريف ذكى، المستشار ذكى عبد العال وأسرة الشهيد المستشار صابر سعيد، وأسرة المرحوم المستشار يونس عمر، وأسرة المستشار الراحل سيد رفاعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر