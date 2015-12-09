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اليوم.. الحكم على حمدى الفخرانى فى قضية "ابتزاز واستغلال النفوذ"

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اليوم.. الحكم على حمدى الفخرانى فى قضية "ابتزاز واستغلال النفوذ" اليوم.. الحكم على حمدى الفخرانى فى قضية "ابتزاز واستغلال النفوذ"
تنطق محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البريرى ، اليوم الأربعاء، بالحكم على حمدى الفخرانى البرلمانى السابق فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، داخل فيلا بمنطقة الشيخ زايد بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان ، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة الأرض الخاصة بالشركة.


>- نص تحقيقات النيابة فى اتهام حمدى الفخرانى بالإبتزاز ومحاولة الحصول على 6 مليون جنيه..النيابة تستبعد شبهة جريمتى الرشوة.. والفخرانى : صموئيل دفع خمسة مليون لصندوق خدمات مقابل قرار تقسيم والمحافظ وافق
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