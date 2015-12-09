اليوم.. الحكم على حمدى الفخرانى فى قضية "ابتزاز واستغلال النفوذ"

تنطق محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البريرى ، اليوم الأربعاء، بالحكم على حمدى الفخرانى البرلمانى السابق فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ ".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- نص تحقيقات النيابة فى اتهام حمدى الفخرانى بالإبتزاز ومحاولة الحصول على 6 مليون جنيه..النيابة تستبعد شبهة جريمتى الرشوة.. والفخرانى : صموئيل دفع خمسة مليون لصندوق خدمات مقابل قرار تقسيم والمحافظ وافق
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كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، داخل فيلا بمنطقة الشيخ زايد بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان ، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة الأرض الخاصة بالشركة.
>- نص تحقيقات النيابة فى اتهام حمدى الفخرانى بالإبتزاز ومحاولة الحصول على 6 مليون جنيه..النيابة تستبعد شبهة جريمتى الرشوة.. والفخرانى : صموئيل دفع خمسة مليون لصندوق خدمات مقابل قرار تقسيم والمحافظ وافق
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