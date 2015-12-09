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وزارة البيئة: إنهاء أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل أول يناير

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وزارة البيئة: إنهاء أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل أول يناير وزارة البيئة: إنهاء أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل أول يناير
قال الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة ستنهى بشكل قاطع ازمة الصرف الصناعى على نهر النيل أول يناير المقبل .

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجان تفتيشية مكبرة تابعة للوزارة قامت خلال الشهور الاخيرة بمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع وخطة الإصلاح البيئى وتبين للجان إسراع المصانع فى اجراءات تقنين اوضاعها بعد التقدم ببلاغ ضدها حيث نفذت حوالى 95% من خطتها .

وأكد الصعيدى أن الوزارة ستواصل علمية متابعة تلك المصانع حتى انتهاء أزمة صرفها الصناعى و بدء موسم عصر قصب السكر.


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