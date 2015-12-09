"القومى لرعاية أسر الشهداء" يقرر صرف معاشات لـ5 مصابين بأثر رجعى

قرر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صرف معاشات لـ5 مصابين بأثر رجعى، وذلك بعدما تم الانتهاء من دراسة الملفات الخاصة بهم.

وقال سيد أبو بيه، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المصابين الذين تم الانتهاء من دراسة الملفات الخاصة بهم، هم" إسلام مجدى السيد عطيه ذكرالله من محافظة الدقهلية، ورأفت أحمد محمد مصطفى من محافظة الإسكندرية، وصابر سيد حسن، من محافظة الجيزة، وعادل عبدالحميد محمد آدم، من محافظة القليوبية، وأسرة الشهيد عادل زكريا محمد على، من محافظة السويس.

وأضاف أنه تم إرسال كشف بأسماء المصابين لهيئة التأمينات والمعاشات لسرعة تسليمهم الشيكات الخاصة بهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على رعاية أسر الشهداء والمصابين فى كافة المجالات وتقديم أوجه الدعم لهم لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن .

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