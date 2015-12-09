حظك اليوم برج الثور ليوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

شخصيتك القوية وطموحك قادران على منحك كل ما تتمناه بعد فترة طويلة، فمن الأفضل أن تترك مخاوفك حتى لا يؤثر عليك هذا الشعور بطريقة سلبية، كما أن ذلك سيزيد فرصة سطو الآخرين عليك وعلى أفكارك، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر من هذا الجانب، وتتعامل مع الأمور بجدية أكثر، حتى لا تقع فى فخ اللوم من رئيسك، فيجب أن توازن الأمور أكثر من ذلك.

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

>علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام، بسبب إهمالك له، لذا من الأفضل أن تتعامل معه بطريقة أفضل من ذلك، ولا تدع للشك والبرود العاطفى يسيطر على علاقتكما، فحاول أن تكون أكثر حذرًا معه، وحاول حل كل الخلافات القديمة، ولا تدعها تسيطر على الأجواء بينكما، خصوصًا أن القرب من الحبيب يكون له جانب إيجابى فيما بعد.

على الرغم من أن حالتك الصحية ليست على ما يرام، إلا أنك لا تحافظ على صحتك وتتناول الأطعمة غير الصحية، والتى دائمًا ما تؤثر على صحتك سلبًا، فابتعد عنها واستبدلها بأشياء أكثر صحية، فمن الممكن أن تأخذ معك "لانش بوكس" إلى العمل يحتوى على الطعام الصحى والخضراوات.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.