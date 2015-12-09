حظك اليوم برج الأسد الخميس 12/10/ 2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

تتمتع بشخصية عنيدة وهذا ملائم للمرحلة المقبلة حاول أن تكون على قدر التحدى الذى تتعرض له للوصول إلى نتيجة مرضية، فدائمًا طريق النجاح محفوف بالمصاعب لا تتخاذل فأنت تسير نحو الهدف الصحيح، ولا يجب أن تشعر بالتخاذل.

على الصعيد العاطفى:

الشريك يشعر بالصعاب التى تمر بها ولذلك فهو قادر على تفهم الأمر بكل راحة وهنا عليك أن تعوضه ما قمت بالتقصير فيه تجاهه، سيكون أمامك فى الفترة المقبلة الكثير من الوقت حتى تخطط لإسعاده فهو يستحق منك ذلك وأكثر حتى تستمر الحياة بطريقة سعيدة وهادئة.

على الصعيد الصحى:

عليك أن تتوخى الحذر هذه الأيام حتى تستمتع بصحة جيدة فقد أهملت فى صحتك فى الفترة السابقة مما ترك لديك بعض الآثار السيئة التى يجب أن تزيل آثارها هذه الأيام حتى لا تمر بوعكة صحية يصعب تجاوزها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

ستكون الفترة المقبلة مشرقة ومنيرة عليك بقليل من الصبر والثبات لتصل إلى النتائج المطلوبة منك ويكون المستقبل أفضل من الآن.