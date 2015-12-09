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حظك اليوم برج الجدى الخميس 10/12/2015

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 10/12/2015 حظك اليوم برج الجدى الخميس 10/12/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

تصل إلى ما تريد بخطوات ثابتة ولكن ببطء لا تتعجل الأمور فأنت تسير على الخطى الصحيحة، لا يجب أن تحبط من التجارب الفاشلة فدائمًا طريق النجاح ملىء بالإخفاقات التى تثقل من خطواتك وتمنحك خبرة كبيرة تجعلك قادرًا على حل جميع المشاكل التى تواجهك فى طريق حياتك.

على الصعيد العاطفى:

فى الآفاق قصة حب جديدة حاول أن تستفيد من التجارب السابقة حتى تصل إلى النجاح، فهناك علامات تقول إنه النصيب، تمسك بحلمك للوصول إلى ما تريد فالأحلام تتحقق بالإصرار والعزيمة التى تعزز من قدراتك فى الثبات نحو المستقبل السعيد.

على الصعيد الصحى:

تخاف من المرض ودائمًا لديك هاجس قد يؤثر بالسلب على حياتك الصحية حاول أن تعيش حياتك بحرية، فالأعمار بيد الله اصنع ما فى مقدورك حتى تتجنب الأمراض، وعش حياتك بدون قلق، وعليك بالفحص الدورى حتى تكون فى أحسن حال.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

أيام وينتهى العام الحالى وأنت على موعد جديد كل يوم لتحقيق حلمك الذى سعيت كثيرًا لتحقيقه، حاول أن تسير فى نفس الخطى فأنت على وشك أن تجد كل ما تمنيت أمامك فأنت من الأشخاص التى تسعى لحلمها لتحصل عليه مهما كانت الصعاب والمتاعب، كن متمسكًا بذلك ولا تتراجع مهما تكن الظروف.

 

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مصر 365

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