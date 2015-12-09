حظك اليوم برج الحوت الخميس 10/12/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

على الرغم من أن أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة، فمن الممكن أن تعيد تنظيم عملك من جديد، وترتب أولوياتك بين المهام المطلوبة منك، فمن الأفضل أن لا تدع الوقت يمر دون أن يكون لك تأثير سىء على وضعك فى العمل، كذلك من الأفضل أن تختار الوقت والظرف المناسبين لكى تطلب من رئيسك فى العمل بعض التغييرات التى ترى أن سيكون لها تأثير رائع.

على الجانب العاطفى:

اليوم هو الموعد المناسب للقاء بالحبيب من جديد، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل التى تخصه أكثر من ذلك لأن هذا سيكون له تأثير إيجابى فيما بعد على علاقتكما، فمن الأفضل أن تتقرب منه قدر الإمكان، ولا تدع الشك يتخلل بينكما.

على الجانب الصحى:

لأن أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، فيقدم لك الأطباء نصيحة مهمة على رأسها الاهتمام أكثر بالنوم، أو عدد ساعات الراحة، لأن هذا هو طريقك الوحيد للتخلص تمامًا من الأزمات النفسية التى تمر بها، والتى قد يكون لها تأثير سىء عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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>فى الفترة المقبلة، يتوقع لك علماء الفلك أن ظروفك ستكون أفضل بكثير مما تتوقع، خصوصًا أن كل الأشياء التى تمنتها ستسير أخيرًا فى الطريق الذى كنت تتمناه.