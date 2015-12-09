حظك اليوم برج السرطان الخميس 10/12/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:

تصرفاتك الغامضة تجعل من حولك يفهمونك بشكل غير صحيح مما يجعلك تقع فى كثير من اللوم والعتاب، حاول أن تكون أكثر وضوحًا حتى لا تضيع تعبك الذى تبذله فى عملك، الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة حاول أن تكون على قدر المسئولية التى ستلقى على عاتقك.

على الصعيد العاطفى:

بعد موجة من الأحزان والمشاكل التى تعرضت لها مع الشريك يجب أن تكون هناك هدنة لاستعادة الحياة من جديد، وعليك أن تعلم أن الاعتراف بالخطأ سوف يعزز مقدارك لدى الشريك ويجعل المذاهب تذهب ولا ترجع من جديد، وسوف يكون الأمس مجرد ذكرى لا وجود لها.

على الصعيد الصحى:

أنت لديك بعض المشاكل الصحية التى تسبب فيها إهمالك حاول أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة، فأنت دائمًا تهمل فى صحتك على الرغم من أن الصحة هى المحرك الرئيسى للحياة وبدونها تكون الحياة مستحيلة ولا مجال للعمل أو السعادة، قليل من الرعاية سوف تتجاوز بك جميع المهن الصحية وتجعلك قادرًا على كل شىء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

أنت اليوم قادر على اتخاذ القرار الصحيح فى جميع المجالات، لا تكون متخاذلًا أو متراجعًا حتى لا تظل حياتك فى حيز التفكير، افتح أبواب الأفكار على مصراعيها حتى تحقق كل ما تحلم به فى حياتك ويكون الغد أفضل دائمًا.