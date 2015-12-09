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حظك اليوم برج العذراء الخميس 2015/12/10

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 2015/12/10 حظك اليوم برج العذراء الخميس 2015/12/10

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

سوف تزدهر الفترة المقبلة فى حياتك العملية وسترى أن الصعاب تزول بالتدريج وسترى نتيجة تعبك تظهر أمامك، ستنال فى الفترة المقبلة إعجاب رؤسائك على ما بذلت من مجهود، لا تستمع إلى الأصوات التى من شأنها أن تحبطك عن عملك فأنت إنسان ناجح وتحب عملك.

على الصعيد العاطفى:

لا تحاول تجنب المناقشة مع الشريك حتى لا تتحول المشكلة إلى مشاكل أكبر وأكثر عليك أن تفتح جميع النوافذ على الحقائق حتى ترتاح فى الحياة المقبلة، وتزول المصاعب، قليل من الرومانسية حياتك العاطفية بحاجة إليها عليك أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار لترى الحياة تتحول إلى الأفضل.

على الصعيد الصحى:

الأجواء ملبدة بالغيوم حاول تجنب أن تصاب بنزلة برد تؤثر على عملك فى الفترة المقبلة، عليك توخى الحذر والعمل على أن تحيط نفسك بالكثير من مضادات الأمراض والفيروسات فالصحة تاج على رؤؤس الأصحاء.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

أمامك الكثير من المشاريع فى الفترة المقبلة يمكنك أن تنال منها مكاسب كثيرة حاول أن يكون قلبك جريئًا فى الدخول فى هذه المشاريع التى ستفتح لك الأبواب ليكون لك منصب كبير ويرى الناس قيمة أفكارك النيرة وتكون نبراسًا منيرًا فى مجالك العلمى والعملى.

 

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مصر 365

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