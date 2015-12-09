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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 10/12/2015

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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 10/12/2015 حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

الأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الأشخاص الذين يحاولون دائمًا تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.

على الصعيد العاطفى:

على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلبًا على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.

على الصعيد الصحى:

قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسبما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقتًا ومجهودًا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.
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مصر 365

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