أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 10/12/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 10/12/2015 حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم برج الحمل:

على الصعيد المهنى:

على الرغم من أنك تتحمل الكثير من المهام والمسئوليات على مستوى العمل، إلا أنك لديك القدرة على تحمل أعباء أكثر من ذلك، كما أنه لا يجب أن تخاطر بعملك، واعرف أن لكل مقام مقال، ولا يجب أن تخلط بين الجد والهزار، حتى لا يتخذ المسئولون ضدك أى إجراءات قد يكون له تأثير سىء، فمن الأفضل أن تتعامل بحذر تام.

على الصعيد العاطفى:

اليوم أنت ليس فى صالح علاقتك بالحبيب، فهناك الكثير من المشاجرات التى ستحدث بينك وبين الشريك، فمن الأفضل أن تدع الأمور تسير فى طريق أفضل، وحاول أن تتعال بحكمة مع كافة القرارات التى تتخذها فى هذه العلاقة.

على الصعيد الصحى:

أما على الصعيد الصحى، فيتوقع لك علماء الفلك أن حالتك الصحية ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، لذا يجب أن تهتم أكثر بصحتك، وتبتعد تمامًا عن العصبية لأنها لها عواقب كثيرة وخيمة أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك والأبراج لأصحاب الحمل يوم الأربعاء أن تتحقق أحلامهم على مستوى العمل، وتعود العلاقة العاطفية إلى طبيعتها من جديد، وتبدأ فى مرحلة جديدة خالية من المشاكل والأزمات النفسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى