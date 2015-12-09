حظك اليوم برج الحمل ليوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم برج الحمل:

على الصعيد المهنى:

على الرغم من أنك تتحمل الكثير من المهام والمسئوليات على مستوى العمل، إلا أنك لديك القدرة على تحمل أعباء أكثر من ذلك، كما أنه لا يجب أن تخاطر بعملك، واعرف أن لكل مقام مقال، ولا يجب أن تخلط بين الجد والهزار، حتى لا يتخذ المسئولون ضدك أى إجراءات قد يكون له تأثير سىء، فمن الأفضل أن تتعامل بحذر تام.

على الصعيد العاطفى:

اليوم أنت ليس فى صالح علاقتك بالحبيب، فهناك الكثير من المشاجرات التى ستحدث بينك وبين الشريك، فمن الأفضل أن تدع الأمور تسير فى طريق أفضل، وحاول أن تتعال بحكمة مع كافة القرارات التى تتخذها فى هذه العلاقة.

على الصعيد الصحى:

أما على الصعيد الصحى، فيتوقع لك علماء الفلك أن حالتك الصحية ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، لذا يجب أن تهتم أكثر بصحتك، وتبتعد تمامًا عن العصبية لأنها لها عواقب كثيرة وخيمة أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك والأبراج لأصحاب الحمل يوم الأربعاء أن تتحقق أحلامهم على مستوى العمل، وتعود العلاقة العاطفية إلى طبيعتها من جديد، وتبدأ فى مرحلة جديدة خالية من المشاكل والأزمات النفسية.