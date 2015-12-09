أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 10/12/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 10/12/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم :

توقعات لبرج العقرب على الصعيد المهنى:

يرفض اقتراح أو مشروع لك، بسبب تعنت أحد زملائك أو مديريك فى العمل، لا تتعصب وتقبل وجهة نظر الطرف الآخر بهدوء حتى لا تخسر كل شىء.

توقعات لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

يعود فى حياتك شخص من الماضى، ويحتل مساحة كبيرة فى قلبك، افتح قلبك للحب مرة أخرى، ولا تتمسك بأوجاع الماضى.

توقعات لبرج العقرب على الصعيد الصحى:

تعانى مشاكل صحية طفيفة بسبب برودة الجو، التزم بالدفء، ولا تخرج كثيرًا هذه الأيام حتى يعود الجو لطبيعته.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج العقرب برج مائى، ويتميز أشخاص برج العقرب بشخصية هادئة ورصينة وغيورة وشكاكة لدرجة كبيرة، كما يتميز برج العقرب بشخصية عصبية إذ من الممكن أن ينفجر غضبا فى وجه من يوجه إليه الانتقاد أو من يستهزئ بهم وبأفكارهم.

وعن حظ برج العقرب اليوم الأربعاء، يتوقع علماء الفلك أن الحب سيكون المفتاح لحل كل مشاكلك، ابتعد عن التوتر والعصبية، وحاول أن تقنع الآخر برأيك ولكن بهدوء.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى