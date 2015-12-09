حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 10/12/2015

توقعات لبرج العقرب على الصعيد المهنى:

يرفض اقتراح أو مشروع لك، بسبب تعنت أحد زملائك أو مديريك فى العمل، لا تتعصب وتقبل وجهة نظر الطرف الآخر بهدوء حتى لا تخسر كل شىء.

توقعات لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

يعود فى حياتك شخص من الماضى، ويحتل مساحة كبيرة فى قلبك، افتح قلبك للحب مرة أخرى، ولا تتمسك بأوجاع الماضى.

توقعات لبرج العقرب على الصعيد الصحى:

تعانى مشاكل صحية طفيفة بسبب برودة الجو، التزم بالدفء، ولا تخرج كثيرًا هذه الأيام حتى يعود الجو لطبيعته.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج العقرب برج مائى، ويتميز أشخاص برج العقرب بشخصية هادئة ورصينة وغيورة وشكاكة لدرجة كبيرة، كما يتميز برج العقرب بشخصية عصبية إذ من الممكن أن ينفجر غضبا فى وجه من يوجه إليه الانتقاد أو من يستهزئ بهم وبأفكارهم.

وعن حظ برج العقرب اليوم الأربعاء، يتوقع علماء الفلك أن الحب سيكون المفتاح لحل كل مشاكلك، ابتعد عن التوتر والعصبية، وحاول أن تقنع الآخر برأيك ولكن بهدوء.