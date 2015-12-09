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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 10/12/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 10/12/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم :

توقعات لبرج الدلو على الصعيد المهنى:

تتخذ قرارًا مفاجئًا، وربما تنقل إلى قسم أو مكان مختلف قريبًا، لا تحزن، فالتغيير فى هذه المرحلة فى صالحك، وسيساعدك على التقدم.

توقعات لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

تستمتع بأجواء الحب العاطفية فى البدايات، وتشعر وكأنك فى حلم جميل، استغل هذا الشعور فى مساعدة الآخرين على الوقوع فى الحب أيضًا.

توقعات لبرج الدلو على الصعيد الصحى:

تحسنت صحتك تمامًا، وأصبحت أقوى من الأيام الماضية، استغل هذا النشاط فى القيام بأشياء منعك عنها المرض مثل الخروج ولقاء الأصدقاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج الدلو برج هوائى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الآخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج الدلو اليوم الأربعاء، يقول علماء الفلك أن طموحك الكبير سيكون عقبة لشخص يغير منك، ولا يرغب فى مصلحتك، ابتعد عنه، وتجنب سمه، واحرص على إثبات نفسك بالأفعال لا الأقوال.
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