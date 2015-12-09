حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم برج الميزان:

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

تنكشف لك مؤامرة كانت تحاك ضدك فى الخفاء، تصرف وكأنك لم تعرف شيئًا حتى الآن، واستمتع بكذب الآخرين، من حولك وأنت تعرف تماماً ما هى الحقيقة؟

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

تكتشف أن الإعجاب بشخص دفعك للندم على فراق حبك القديم، وتبدأ فى المقارنة بين وضع الآن وزمان، اخرج من كل هذه المقارنات ولا تدع البحث عن شخص مثالى ينسيك المعنى الحقيقى للحب.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

تتمنى لو يساعدك شخص ما فى التغلب على أزمتك الصحية، خاصة وأنها مشكلة نفسية أكبر منها بدنية، فتش عن وفاء الأصدقاء خاصة القدامى منهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيبًا مثاليًا ومضحيًا حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدًا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الأربعاء يرى علماء الفلك والأبراج أن الانتصار على الأعداء قريب لا محالة، فقط عليك الانتظار قليلا وستنفتح جميع الحلقات التى كنت تظنها لا تفتح.

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