حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الخميس 10/12/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

تتمتع بشخصية عنيدة وهذا ملائم للمرحلة المقبلة حاول أن تكون على قدر التحدى الذى تتعرض له للوصول إلى نتيجة مرضية، فدائمًا طريق النجاح محفوف بالمصاعب لا تتخاذل فأنت تسير نحو الهدف الصحيح، ولا يجب أن تشعر بالتخاذل.

على الصعيد العاطفى:

الشريك يشعر بالصعاب التى تمر بها ولذلك فهو قادر على تفهم الأمر بكل راحة وهنا عليك أن تعوضه ما قمت بالتقصير فيه تجاهه، سيكون أمامك فى الفترة المقبلة الكثير من الوقت حتى تخطط لإسعاده فهو يستحق منك ذلك وأكثر حتى تستمر الحياة بطريقة سعيدة وهادئة.

على الصعيد الصحى:

عليك أن تتوخى الحذر هذه الأيام حتى تستمتع بصحة جيدة فقد أهملت فى صحتك فى الفترة السابقة مما ترك لديك بعض الآثار السيئة التى يجب أن تزيل آثارها هذه الأيام حتى لا تمر بوعكة صحية يصعب تجاوزها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم لبرج الجدى:

>ستكون الفترة المقبلة مشرقة ومنيرة عليك بقليل من الصبر والثبات لتصل إلى النتائج المطلوبة منك ويكون المستقبل أفضل من الآن.

على الصعيد المهنى:

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>تصل إلى ما تريد بخطوات ثابتة ولكن ببطء لا تتعجل الأمور فأنت تسير على الخطى الصحيحة، لا يجب أن تحبط من التجارب الفاشلة فدائمًا طريق النجاح ملىء بالإخفاقات التى تثقل من خطواتك وتمنحك خبرة كبيرة تجعلك قادرًا على حل جميع المشاكل التى تواجهك فى طريق حياتك.

على الصعيد العاطفى:

فى الآفاق قصة حب جديدة حاول أن تستفيد من التجارب السابقة حتى تصل إلى النجاح، فهناك علامات تقول إنه النصيب، تمسك بحلمك للوصول إلى ما تريد فالأحلام تتحقق بالإصرار والعزيمة التى تعزز من قدراتك فى الثبات نحو المستقبل السعيد.

على الصعيد الصحى:

تخاف من المرض ودائمًا لديك هاجس قد يؤثر بالسلب على حياتك الصحية حاول أن تعيش حياتك بحرية، فالأعمار بيد الله اصنع ما فى مقدورك حتى تتجنب الأمراض، وعش حياتك بدون قلق، وعليك بالفحص الدورى حتى تكون فى أحسن حال.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

أيام وينتهى العام الحالى وأنت على موعد جديد كل يوم لتحقيق حلمك الذى سعيت كثيرًا لتحقيقه، حاول أن تسير فى نفس الخطى فأنت على وشك أن تجد كل ما تمنيت أمامك فأنت من الأشخاص التى تسعى لحلمها لتحصل عليه مهما كانت الصعاب والمتاعب، كن متمسكًا بذلك ولا تتراجع مهما تكن الظروف.

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

على الرغم من أن أجواء العمل هادئة فى هذه الفترة، فمن الممكن أن تعيد تنظيم عملك من جديد، وترتب أولوياتك بين المهام المطلوبة منك، فمن الأفضل أن لا تدع الوقت يمر دون أن يكون لك تأثير سىء على وضعك فى العمل، كذلك من الأفضل أن تختار الوقت والظرف المناسبين لكى تطلب من رئيسك فى العمل بعض التغييرات التى ترى أن سيكون لها تأثير رائع.

على الجانب العاطفى:

اليوم هو الموعد المناسب للقاء بالحبيب من جديد، فمن الأفضل أن تهتم بكل التفاصيل التى تخصه أكثر من ذلك لأن هذا سيكون له تأثير إيجابى فيما بعد على علاقتكما، فمن الأفضل أن تتقرب منه قدر الإمكان، ولا تدع الشك يتخلل بينكما.

على الجانب الصحى:

لأن أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، فيقدم لك الأطباء نصيحة مهمة على رأسها الاهتمام أكثر بالنوم، أو عدد ساعات الراحة، لأن هذا هو طريقك الوحيد للتخلص تمامًا من الأزمات النفسية التى تمر بها، والتى قد يكون لها تأثير سىء عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

فى الفترة المقبلة، يتوقع لك علماء الفلك أن ظروفك ستكون أفضل بكثير مما تتوقع، خصوصًا أن كل الأشياء التى تمنتها ستسير أخيرًا فى الطريق الذى كنت تتمناه.

حظك اليوم لبرج السرطان:

على الصعيد المهنى:

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>تصرفاتك الغامضة تجعل من حولك يفهمونك بشكل غير صحيح مما يجعلك تقع فى كثير من اللوم والعتاب، حاول أن تكون أكثر وضوحًا حتى لا تضيع تعبك الذى تبذله فى عملك، الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة حاول أن تكون على قدر المسئولية التى ستلقى على عاتقك.

على الصعيد العاطفى:

بعد موجة من الأحزان والمشاكل التى تعرضت لها مع الشريك يجب أن تكون هناك هدنة لاستعادة الحياة من جديد، وعليك أن تعلم أن الاعتراف بالخطأ سوف يعزز مقدارك لدى الشريك ويجعل المذاهب تذهب ولا ترجع من جديد، وسوف يكون الأمس مجرد ذكرى لا وجود لها.

على الصعيد الصحى:

أنت لديك بعض المشاكل الصحية التى تسبب فيها إهمالك حاول أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة، فأنت دائمًا تهمل فى صحتك على الرغم من أن الصحة هى المحرك الرئيسى للحياة وبدونها تكون الحياة مستحيلة ولا مجال للعمل أو السعادة، قليل من الرعاية سوف تتجاوز بك جميع المهن الصحية وتجعلك قادرًا على كل شىء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

أنت اليوم قادر على اتخاذ القرار الصحيح فى جميع المجالات، لا تكون متخاذلًا أو متراجعًا حتى لا تظل حياتك فى حيز التفكير، افتح أبواب الأفكار على مصراعيها حتى تحقق كل ما تحلم به فى حياتك ويكون الغد أفضل دائمًا.

حظك اليوم لبرج العذراء:

على الصعيد المهنى:

سوف تزدهر الفترة المقبلة فى حياتك العملية وسترى أن الصعاب تزول بالتدريج وسترى نتيجة تعبك تظهر أمامك، ستنال فى الفترة المقبلة إعجاب رؤسائك على ما بذلت من مجهود، لا تستمع إلى الأصوات التى من شأنها أن تحبطك عن عملك فأنت إنسان ناجح وتحب عملك.

على الصعيد العاطفى:

لا تحاول تجنب المناقشة مع الشريك حتى لا تتحول المشكلة إلى مشاكل أكبر وأكثر عليك أن تفتح جميع النوافذ على الحقائق حتى ترتاح فى الحياة المقبلة، وتزول المصاعب، قليل من الرومانسية حياتك العاطفية بحاجة إليها عليك أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار لترى الحياة تتحول إلى الأفضل.

على الصعيد الصحى:

الأجواء ملبدة بالغيوم حاول تجنب أن تصاب بنزلة برد تؤثر على عملك فى الفترة المقبلة، عليك توخى الحذر والعمل على أن تحيط نفسك بالكثير من مضادات الأمراض والفيروسات فالصحة تاج على رؤؤس الأصحاء.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

أمامك الكثير من المشاريع فى الفترة المقبلة يمكنك أن تنال منها مكاسب كثيرة حاول أن يكون قلبك جريئًا فى الدخول فى هذه المشاريع التى ستفتح لك الأبواب ليكون لك منصب كبير ويرى الناس قيمة أفكارك النيرة وتكون نبراسًا منيرًا فى مجالك العلمى والعملى.

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

الأوضاع المحيطة بك غير مُشجعة على العمل بأى شكل من الأشكال، ولكنك تحاول أن تحافظ على أدائك قدر الإمكان، فأنت من نوعية الأشخاص الذين يحاولون دائمًا تقديم أفضل ما لديهم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.

على الصعيد العاطفى:

على الرغم من أنك تتفادى منذ فترة حدوث أى أزمات مع الحبيب إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلبًا على علاقتك بشريك الحياة، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.

على الصعيد الصحى:

قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير سعيد، فلديك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسبما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقتًا ومجهودًا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

شخصيتك القوية وطموحك قادران على منحك كل ما تتمناه بعد فترة طويلة، فمن الأفضل أن تترك مخاوفك حتى لا يؤثر عليك هذا الشعور بطريقة سلبية، كما أن ذلك سيزيد فرصة سطو الآخرين عليك وعلى أفكارك، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر من هذا الجانب، وتتعامل مع الأمور بجدية أكثر، حتى لا تقع فى فخ اللوم من رئيسك، فيجب أن توازن الأمور أكثر من ذلك.

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

>علاقتك بالحبيب ليست على ما يرام، بسبب إهمالك له، لذا من الأفضل أن تتعامل معه بطريقة أفضل من ذلك، ولا تدع للشك والبرود العاطفى يسيطر على علاقتكما، فحاول أن تكون أكثر حذرًا معه، وحاول حل كل الخلافات القديمة، ولا تدعها تسيطر على الأجواء بينكما، خصوصًا أن القرب من الحبيب يكون له جانب إيجابى فيما بعد.

على الرغم من أن حالتك الصحية ليست على ما يرام، إلا أنك لا تحافظ على صحتك وتتناول الأطعمة غير الصحية، والتى دائمًا ما تؤثر على صحتك سلبًا، فابتعد عنها واستبدلها بأشياء أكثر صحية، فمن الممكن أن تأخذ معك "لانش بوكس" إلى العمل يحتوى على الطعام الصحى والخضراوات.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

يتوقع علماء الفلك أن عملك يتعرض هذه الأيام لبعض الأزمات الطارئة، لذا لا تدع التوتر والقلق يسيطران عليك فيجب أن تكون قادرًا على التعامل مع كل هذه المتغيرات بصدر رحب أكثر من ذلك، فينصحك الخبراء بضرورة الحصول على الراحة الكافية لكى تسترد عافيتك.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

يلين لك شخص بعد فترة طويلة من الخصام، حاول أن تقبل رجوع العلاقة بينكما ولكن بحذر شديد، لأنه ربما تكون خدعة لتحقيق بعض المصالح الشخصية.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

يساعدك الحب فى فهم أمور كثيرة غابت عنك لفترة طويلة، ويتسبب الشتاء فى اقترابك من الأبراج الفلكية الأخرى خاصة القوس فأبشر بعلاقة سعيدة بينكما.

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تشعر ببعض الإرهاق والتعب بسبب العمل، حاول أخذ استراحة، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها، واعمل على أن يكون لك نظام غذائى وصحى صارم حتى لا تهبط مؤشرات الصحة عندك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأداؤه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم الأربعاء، يتوقع علماء الفلك تعثرك فى عقبة لم تكن تتوقعها، تعامل مع المشكلة بواقعية، ولا تكن مثاليًا أكثر من اللازم، فهذا ليس عصر النبلاء.

حظك اليوم برج الحمل:

على الصعيد المهنى:

على الرغم من أنك تتحمل الكثير من المهام والمسئوليات على مستوى العمل، إلا أنك لديك القدرة على تحمل أعباء أكثر من ذلك، كما أنه لا يجب أن تخاطر بعملك، واعرف أن لكل مقام مقال، ولا يجب أن تخلط بين الجد والهزار، حتى لا يتخذ المسئولون ضدك أى إجراءات قد يكون له تأثير سىء، فمن الأفضل أن تتعامل بحذر تام.

على الصعيد العاطفى:

اليوم أنت ليس فى صالح علاقتك بالحبيب، فهناك الكثير من المشاجرات التى ستحدث بينك وبين الشريك، فمن الأفضل أن تدع الأمور تسير فى طريق أفضل، وحاول أن تتعال بحكمة مع كافة القرارات التى تتخذها فى هذه العلاقة.

على الصعيد الصحى:

أما على الصعيد الصحى، فيتوقع لك علماء الفلك أن حالتك الصحية ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، لذا يجب أن تهتم أكثر بصحتك، وتبتعد تمامًا عن العصبية لأنها لها عواقب كثيرة وخيمة أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك والأبراج لأصحاب الحمل يوم الأربعاء أن تتحقق أحلامهم على مستوى العمل، وتعود العلاقة العاطفية إلى طبيعتها من جديد، وتبدأ فى مرحلة جديدة خالية من المشاكل والأزمات النفسية.

حظك اليوم برج الدلو:

توقعات لبرج الدلو على الصعيد المهنى:

تتخذ قرارًا مفاجئًا، وربما تنقل إلى قسم أو مكان مختلف قريبًا، لا تحزن، فالتغيير فى هذه المرحلة فى صالحك، وسيساعدك على التقدم.

توقعات لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تستمتع بأجواء الحب العاطفية فى البدايات، وتشعر وكأنك فى حلم جميل، استغل هذا الشعور فى مساعدة الآخرين على الوقوع فى الحب أيضًا.>تحسنت صحتك تمامًا، وأصبحت أقوى من الأيام الماضية، استغل هذا النشاط فى القيام بأشياء منعك عنها المرض مثل الخروج ولقاء الأصدقاء.

برج الدلو برج هوائى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الآخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج الدلو اليوم الأربعاء، يقول علماء الفلك أن طموحك الكبير سيكون عقبة لشخص يغير منك، ولا يرغب فى مصلحتك، ابتعد عنه، وتجنب سمه، واحرص على إثبات نفسك بالأفعال لا الأقوال.

حظك اليوم برج العقرب:

توقعات لبرج العقرب على الصعيد المهنى:

يرفض اقتراح أو مشروع لك، بسبب تعنت أحد زملائك أو مديريك فى العمل، لا تتعصب وتقبل وجهة نظر الطرف الآخر بهدوء حتى لا تخسر كل شىء.

توقعات لبرج العقرب على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يعود فى حياتك شخص من الماضى، ويحتل مساحة كبيرة فى قلبك، افتح قلبك للحب مرة أخرى، ولا تتمسك بأوجاع الماضى.>تعانى مشاكل صحية طفيفة بسبب برودة الجو، التزم بالدفء، ولا تخرج كثيرًا هذه الأيام حتى يعود الجو لطبيعته.

برج العقرب برج مائى، ويتميز أشخاص برج العقرب بشخصية هادئة ورصينة وغيورة وشكاكة لدرجة كبيرة، كما يتميز برج العقرب بشخصية عصبية إذ من الممكن أن ينفجر غضبا فى وجه من يوجه إليه الانتقاد أو من يستهزئ بهم وبأفكارهم.

وعن حظ برج العقرب اليوم الأربعاء، يتوقع علماء الفلك أن الحب سيكون المفتاح لحل كل مشاكلك، ابتعد عن التوتر والعصبية، وحاول أن تقنع الآخر برأيك ولكن بهدوء.

حظك اليوم برج الميزان:

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

تنكشف لك مؤامرة كانت تحاك ضدك فى الخفاء، تصرف وكأنك لم تعرف شيئًا حتى الآن، واستمتع بكذب الآخرين، من حولك وأنت تعرف تماماً ما هى الحقيقة؟

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

تكتشف أن الإعجاب بشخص دفعك للندم على فراق حبك القديم، وتبدأ فى المقارنة بين وضع الآن وزمان، اخرج من كل هذه المقارنات ولا تدع البحث عن شخص مثالى ينسيك المعنى الحقيقى للحب.

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

تتمنى لو يساعدك شخص ما فى التغلب على أزمتك الصحية، خاصة وأنها مشكلة نفسية أكبر منها بدنية، فتش عن وفاء الأصدقاء خاصة القدامى منهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيبًا مثاليًا ومضحيًا حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدًا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الأربعاء يرى علماء الفلك والأبراج أن الانتصار على الأعداء قريب لا محالة، فقط عليك الانتظار قليلا وستنفتح جميع الحلقات التى كنت تظنها لا تفتح.