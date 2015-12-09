اجتماع مفصلي للمعارضة السورية في الرياض.. اليوم

تنطلق صباح اليوم الأربعاء جولة مشاورات سورية - سورية في العاصمة الرياض وسط ترقب عربي ودولي لنتائج اجتماعات المعارضة بجميع فصائلها ومكوناتها التي تمتد طيلة يومين ابتداء من اليوم، حيث تستضيف المملكة ١٠٣ شخصيات سياسية وعسكرية من المعارضة السورية في الرياض بهدف توحيد الرؤى ورسم خارطة طريق آمنة والوصول لموقف موحد للمعارضة السورية، وتشكيل مكون جديد، تكون أهم أهدافه هو التفاوض لاستلام السلطة في سورية من أجل مرحلة انتقالية، اتفقت عليها جميع الدول المشاركة في اجتماع فيينا الأخير.

“الرياض” تواصلت قبل موعد الاجتماع ب٢٤ ساعة مع المشاركين والمشاركات من أصحاب التوجهات المعتدلة التي حرصت المملكة على توجيه الدعوات إليهم لحضور الاجتماع، وأكد عدد من المعارضين أن طلب الدعم العسكري من دول مجلس التعاون قائم وحاضر ضمن الأجندة التي جهزوها، لاسيما أن الاجتماع يتزامن مع قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن يتم عرض النتائج الختامية لاجتماع المعارضة على القادة لاتخاذ قرار حيال تقديم الدعم السياسي والعسكري للشعب السوري الشقيق.

اجتماعات سورية استباقية

كما علمت "الرياض" عن عقد المعارضة لاجتماعات استباقية جانبية لرسم ملامح سير الاجتماع الرئيسي في العاصمة الرياض، حيث ستكون الجلسات بإدارة الدكتور عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات والأبحاث وسيتم تحديد جدول الاجتماع ببحث البيان ووثيقة التوافق الوطني حول المرحلة الانتقالية ثم التوافق على اختيار الوفد الوطني السوري الذي سيشارك بالمفاوضات المقبلة مع وفد النظام.

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إعلان الرياض مطلب

وألمح خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري إلى أهمية الخروج من اجتماع الرياض بوثيقة توافقية ممثلة بإعلان الرياض وهي أهم هدف من مؤتمر المعارضة، فالجميع حريص على أن نخرج بوثيقة مشتركة حول الملفات الانتقالية لا سيما وأن هناك استحقاقات كبيرة بما فيها العودة إلى جنيف أو مسار فيينا، إلى جانب بحث موضوع تشكيل فريق تفاوضي للذهاب إلى نيويورك.

خمس سنوات عجاف

وقال المعارض السوري ناصر الحريري إن صوت المعارضة كاد أن يختنق في ظل عدم وجود تعاطف حقيقي طيلة الأعوام الخمسة الماضية منذ بدء الثورة السورية، وتبني الثورة من أطراف متعددة، وقال: لم ننجح في تخليص سورية من نظام الأسد، وكان للمملكة موقف داعم حقيقي للشعب السوري والثورة السورية، ولذلك نحن نأمل ونعول كثيرا على المملكة في استمرار الدعم وتحدي الارادة الايرانية التي قامت باحتلال سورية ودعمها في الآونة الأخيرة لتقود الدولة لاحتلال روسي.

ورأى الحريري أن تفاهم المجتمعين أمر ضروري، كما هو واجب أن يتخلوا عن الاجندات الخارجية للخروج بسورية إلى بر الأمان، كما أن الاشراف السعودي على مثل هذا الاجتماع مهم للشعب في المرحلة الحالية ليكون هناك توافق سياسي وعسكري لرسم خارطة طريق جديدة توصلهم لما يأملونه.

أربعة مخططات دولية

وأضاف الحريري: الشعب السوري لن يستطيع الوقوف أمام هذا المد الكبير والمخططات الدولية الأربعة من روسيا وايران والعراق ولبنان إلا أنه بمساعدة دولة لها مواقف حقيقية ولها رسم حقيقي في المواقف السياسية الدولية كالسعودية أمر مهم ليستطيع الشعب السوري أن يقف مجددا، كما أنه لدينا أمل كبير من دول مجلس التعاون أن تدعم الموقف السعودي وأن يتم الاستفادة من قوات التحالف لدعم الشعب السوري، متمنيا أن يكون للسعودية في سوريه موقف شبيه من الموقف اليمني.

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استعادة لصناعة القرار الوطني

ولفتت الناشطة الحقوقية المعارضة فرح الأتاسي إلى أن هذا الاجتماع هو الاول الذي يعقد في الرياض لكافة مكونات وشرائح قوى الثورة والمعارضة السورية، وهو منعطف تاريخي مهم وفرصة لاستعادة صناعة القرار الوطني السوري المستقل الذي يحقق تطلعات الشعب السوري بما يحافظ على ثوابت ومكتسبات الثورة ولا يفرط بتضحياتها ومكتسباتها، كما يأمل الشعب السوري على ان يخرج مؤتمر الرياض بموقف وطني موحد تجاه المرحلة الانتقالية استناداً لبيان (جنيف ١) وان يتم التوافق على خارطة طريق وطنية تنهي نزيف الدم والخراب السوري, وهذا مانعمل عليه.

أجندة خارجية يجب أن ترحل

وطلبت فرح الأتاسي من كل من حضر الرياض بهدف افشال الاجتماع لتحقيق أجندة خاصة به غير سورية ألا يأتي للرياض لان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو ان يتوحد ويتوافق السوريون على ميثاق وطني مستقل بعيدا عن الإملاءات الخارجية والتوجهات الحزبية او الأيديولوجية الضيقة. وقالت: اليوم على السوريين المجتمعين في الرياض ان يثبتوا انهم سوريون اولاً وأخيراً وان برنامجهم وطني خالص وعندما تتقاطع مصلحة سورية مع مصالح دول اخرى كالسعودية وبقية الحلفاء فهذا امر منطقي وطبيعي في عالم السياسة ولكن بدون املاءات او شروط.

مشروع فارسي

وزادت الناشطة الحقوقية أن المنطقة اليوم مهددة بمشروع فارسي يلتهم العواصم العربية ويفرض هيمنته الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية على المنطقة. ومن هنا لا بد ان تتوحد جهود السوريين مع جهود أصدقائهم وحلفائهم في دول الخليج والمنطقة لوقف هذا المشروع الفارسي وإعادة المشروع الوطني الخالص الذي يضمن مصالح سورية وحلفائها. السعودية اليوم شريك قوي للسوريين وبلد حليف وليس فقط بلد مضيف .

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السوريون لن يرضخوا

ونفت فرح الأتاسي إمكانية رضوخ المعارضين الحاضرين لرغبات روسيا وإيران بأن يكون لبشار تواجد في الحل السياسي، وقالت: لن يرضخ السوريون لأي ضغوط تبقي بشار الاسد في اي حل سياسي لسورية فهو سبب ورمز الخراب والدمار والقتل والتعذيب والتشريد وما قدمه السوريون من تضحيات لأكثر من خمس سنوات لن يهدر بخمسة ايام ولا يمكن لأي معارضة شريفة ان تساوم على دماء السوريين لان الثورة السورية خرجت لتغيير النظام وليس لتقاسم السلطة.

المعارضة لا تختزل شباب الثورة

لافتة إلى أن السوريين المجتمعين في الرياض لا يمثلون الشعب السوري ولا يختزلون اروع ثورة في تاريخ المنطقة ولكنهم يمثلون مشروع حماية وصيانة ثوابت ومكتسبات وتضحيات الثورة وهم رسل مرحلة تاريخية ومنعطف خطير فإما ان يكونوا على قدر المسؤولية والوطنية والأمانة الملقاة على عاتقهم او ليتركوا الدول العدوة او التي تدعي الصداقة تفرض على السوريين شكل دولتهم المقبلة ومن سيحكمها.

رسم ملامح اجتماع الرياض

وأكدت المعارضة الاتاسي إلى أن المعارضين السوريين عقدوا اجتماعات استباقية جانبية لرسم ملامح سير الاجتماع الرئيسي في العاصمة الرياض، فغالبية الوفود والمشاركين جاءوا قبل ايام من موعد افتتاح المؤتمر للتشاور والتنسيق والإعداد الجيد لوقائع الاجتماع حيث ستكون الجلسات بإدارة الدكتور عبدالعزيز صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات والأبحاث وسيتم تحديد جدول الاجتماع ببحث البيان ووثيقة التوافق الوطني حول المرحلة الانتقالية ثم التوافق على اختيار الوفد الوطني السوري الذي سيشارك بالمفاوضات المقبلة مع وفد النظام. وسيكون هذا الوفد التفاوضي وفد سوري يتمتع بالكفاءة والخبرة وسيحظى بدعم كافة السوريين المجتمعين بالرياض ويتوجه للحصول على دعم السوريين بخندق الثورة ومن ثم التوافق الدولي عليه.

التاريخ يسجل

مؤكدة ان هذه فرصة للسوريين ليكونوا موحدين وحاضرين ومؤثرين في وقف المعاناة السورية وتجنيب سورية مزيداً من الخراب والدمار والحفاظ على ثوابت ومكتسبات الثورة وصناعة قرار وطني سوري يتحلى بالمسؤولية فالتاريخ يسجل.

مشاورات استباقية

هذا وقد استبق وزير الخارجية عادل الجبير ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اجتماع المعارضة السورية في العاصمة الرياض ببحث العديد من القضايا الإقليمية والوضع في سورية.

وأبدى لافروف خلال اتصال هاتفي تأييده لمشاركة أكبر عددٍ من ممثلي المعارضة السورية في اجتماعهم، بهدف مساعدة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في تشكيل وفد معارضة موحد.

كما بحث الجانبان خطط العمل ضمن إطار المجموعة الدولية لدعم سورية، بما في ذلك عقد اجتماع جديد لمعالجة القضايا المتعلقة بتشكيل قائمة المنظمات الإرهابية على الأراضي السورية.

وكان لافروف قد أعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في محادثات الأزمة السورية المزمع عقدها في نيويورك يومي الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الحالي، وذلك بعد دعوة تلقاها من نظيره الأميركي.

إلا أن لافروف اشترط للمشاركة أن يتم التوصل إلى إجماع في مواقف الأطراف الدولية قبل المحادثات، خصوصاً حول تصنيف المجموعات الإرهابية في سورية والمجموعات المعتدلة التي يمكن أن تلعب دورا في العملية الانتقالية.

دعم المملكة للشعب السوري

كما أصدرت وزارة الخارجية مؤخرا بياناً، قالت فيه إنه انطلاقاً من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسياً، واستناداً إلى البيان الصادر عن مؤتمر "فيينا 2" للمجموعة الدولية لدعم سوريا، المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2015م، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها، واختيار ممثليها في المفاوضات، وتحديد مواقفها التفاوضية؛ وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان "جنيف1" 2012م، واستجابة لطلب غالبية أعضاء مجموعة "فيينا2" من السعودية باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية، إضافة إلى رغبة المعارضة السورية بمختلف شرائحها، وبناء عليه فقد وجَّهت المملكة العربية السعودية الدعوة لشرائح المعارضة السورية المعتدلة كافة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها؛ للمشاركة في اجتماع موسَّع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015م.