ليلة_الأبطال بالفيديو - رونالدو تاريخي.. وريال مدريد يكتسح مالمو 8-0

سجل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أربعة أهداف في فوز تاريخي على مالمو بثمانية أهداف نظيفة في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحتل ريال مدريد الصدارة التي كان ضمنها قبل المواجهة ورفع رصيده إلى 16 نقطة وحل سان جيرمان وصيفا ب13 نقطة بعد فوزه على شاختار 2-0.

افتتح كريم بنزيمة الذي سجل هاتريك الأهداف في الدقيقة 12 و24، ثم سجل رونالدو رباعيته في الدقائق 39 و47 و50 و58.

وأحرز كوفاسيتش السابع في الدقيقة 70 وأتم بنزيمة الهاتريك وثمانية فريقه في الدقيقة 74.

وبات رونالدو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 11 هدفا في دور المجموعات.

كما حقق ريال مدريد أكبر نتيجة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بالفوز بثمانية نظيفة وهي التي سبقه فيها ليفربول على بشيكتاش بالنتيجة ذاتها.

8-0

سجل بنزيمة الهدف الأول لريال بعد مراوغة تلتها عرضية من كريستيانو من الناحية اليسرى سددها إيسكو ليبعدها أحد مدافعي مالمو من أمام المرمى لتصل للفرنسي الذي أسكنها الشباك.

أضاف بنزيمة الهدف الثاني في ظل سيطرة الريال تماما على المباراة بعد ان حول برأسه عرضية كريستيانو لداخل الشباك.

كاد كريستيانو يضيف الهدف الثالث بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء حيث سددها قوية ولكن الحارس تمكن من التصدي لها.

أحرز البرتغالي الهدف الثالث بعدها بدقيقتين من ركلة حرة قوية لم يتمكن الحارس فلاند من التعامل معها.

أضاع رونالدو فرصة اضافة الهدف الثاني له والرابع للريال بعد سلسلة من المراوغات من ايسكو داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة للبرتغالي على بعد امتار قليلة من المرمى ولكنه سددها في السماء.

مع بداية الشوط الثاني تمكن رونالدو من اضافة هدفه الشخصي الثاني والرابع لريال مدريد بعد تسديدة غيرت اتجاهها لتصل له ويودعها في مرمى مالمو.

سجل رونالدو الهدف الخامس بعد عرضية من البرازيلي دانيلو تلقاها داخل المنطقة ثم سددها أرضية لم ينجح الحارس في التصدي لها.

وعادل البرتغالي بهذه الطريقة رقم الهولندي فان نيستلروي القياسي بتسجيل 10 أهداف في نسخة واحدة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

هز رونالدو الشباك مجددا بعد لعبة جميلة بدأت من عند بنزيمة الذي مررها بالكعب بإيسكو ليرسلها الأخير أرضية على طبق من ذهب للبرتغالي الذي أودعها في الشباك لينفرد بالرقم القياسي السابق ذكره.

أضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف السابع بعد عرضية شتتها الدفاع من أمام المرمى ولكنها وصلت للكرواتي الذي سددها في الشباك.

واصل الريال مهرجان الأهداف بعدما تمكن بنزيمة من التسجيل ليكمل ثلاثيته الشخصية وتصبح نتيجة المباراة 8-0.

شاهد الأهداف الثمانية

سان جيرمان حقق المطلوب

وعلى ملعب الأمراء تمكن باريس سان جيرمان من الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي كارلوس مورا (ق75) فيما أضاف الهدف الثاني السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (ق86).

وكان ريال مدريد ضمن قبل هذه المباراة التأهل في صدارة المجموعة (16 نقطة) وأيضا باريس سان جيرمان (13 نقطة) بصفته الوصيف، فيما أن شاختار سينتقل للعب في بطولة دوري أوروبا.

شاهد الثنائية