ليلة_الأبطال – ' دراما مجنونة ' .. يونايتد إلى الدوري الأوروبي وأيندهوفن يتأهل

فريق بائس للغاية يسجل الأهداف نادرا وحتى عندما أحرزها ليتأهل استقبل ثلاثة ليودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وينتقل للدوري الأوروبي باختصار إنه مانشستر يونايتد.

وسقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

وفشل يونايتد في ظهوره الأول في المسابقة الأعرق في أوروبا بعد غيابه عنها الموسم الماضي في تجاوز دور المجموعات.

افتتح الفريق الإنجليزي أهداف المباراة عن طريق أنتوني مارسيال في الدقيقة الـ10.

لكن ثلاث دقائق فقط كانت كافية لفولفسبورج لتعديل أصحاب الأرض للنتيجة عن طريق نالدو، وبعد ذلك بأربع دقائق سجل ماتيو دارميان هدفا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 45 سجل خيسي لينجارد هدف تعديل النتيجة ليونايتد لكن الحكم ألغاه بعد اعتراضات لاعبو فولفسبورج بداعي وجود خوان ماتا في موقف حتى مع عدم لمسه للكرة.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق سجل جوشا جويلافوجي لاعب فولفسبورج هدفا بالخطأ في مرماه ليعود الأمل ليونايتد من أجل ضمان التأهل.

لكن مرة أخرى نجح فولفسبورج في تسجيل الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط ويمنعه من تحقيق حلم التأهل لدور الـ16.

وشهدت المباراة تصدي ديفيد دي خيا لأكثر من فرصة هدف محقق لفولفسبورج ليحافظ على ماء وجه فريقه من الخروج بنتيجة كبيرة.

أيندهوفن X سسكا موسكو

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لحساب نفس المجموعة تغلب أيندهوفن على سسكا موسكو بهدفين مقابل هدف ليضمن الفريق الهولندي التأهل لدور الـ16.

افتتح الفريق الروسي الأهداف عن طريق سيرجي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وكان ذلك يجعل يونايتد يتأهل بدلا من أيندهوفن.

لكن بعد دقيقتين تعادل الفريق الهولندي عن طريق لوك دي يونج، قبل أن يختتم ديفي بروبر أهداف أيندهوفن في الدقيقة 86 لتكتمل الدراما ويعصف الفريق الهولندي بالشياطين الحمر خارج البطولة.

بتلك النتيجة تصدر فولفسبورج المجموعة برصيد 12 نقطة وتأهل لدور الـ16 بصحبة أيندهوفن الذي جمع 10 نقاط.

وانتقل مانشستر يونايتد للدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

فيما ودع سسكا موسكو البطولة بعدما جاء رابعا برصيد أربع نقاط فقط.

شاهد أهداف لقاء فولفسبورج ويونايتد

شاهد أهداف لقاء أيندهوفن وسسكا موسكو