أهمها الهربس.. الإصابة بالفيروسات تؤثر سلبا على الإدراك العقلى والذاكرة

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية، وحتى بعض أنواع القروح الباردة، ترفع من مخاطر التعرض لمشاكل الذاكرة.

ويوضح الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والذكورة، أن العلماء بالمركز الطبى فى جامعة كولومبيا وجامعة ميامى فى الولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بإخضاع 1625 شخصاً، متوسط أعمارهم 69 عاماً لاختبارات تقييم الذاكرة ومهارات التفكير. كما تم سحب عينات دم من المشاركين بالدراسة للكشف عن الأجسام المضادة التى تشير إلى تعرضهم أو عدم تعرضهم لخمس حالات شائعة من العدوى وهى:

- الهربس من النوع البسيط (الفموى).

>- الهربس من النوع الثانى (التناسلى).

>- الفيروس المضخم للخلايا.

>- الكلاميديا الرئوية (عدوى شائعة تصيب الجهاز التنفسى).

>- والهيليكوباكتر بيلورى (جرثومة بالمعدة).

وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات أعلى من العدوى فى عينات الدم، كانوا عرضة لتسجيل درجات أكثر انخفاضاً فى الاختبارات الإدراكية، بنسبة 25% مقارنة بمن لديهم مستويات منخفضة من العدوى.

ونشرت الدراسة فى دورية علم الأعصاب الأمريكية، وكشفت عن أن هذا الارتباط كان أكبر بين النساء ذات المستوى التعليمى المنخفض، وممن ليس لديهن تأمين صحى، وكانت أكثر بروزاً وظهوراً لدى الأشخاص ممن لا يمارسون الرياضة.

وشددت الدراسة على أنه من المهم الوقاية لخفض مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكى، مثل التطعيم ضد هذه الفيروسات خلال مرحلة الطفولة، والتشجيع على ممارسة الرياضة.

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