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حفظ بلاغ يتهم فيه البرلمانى السابق علاء حسانين نجل شقيقته بالسرقة

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حفظ بلاغ يتهم فيه البرلمانى السابق علاء حسانين نجل شقيقته بالسرقة حفظ بلاغ يتهم فيه البرلمانى السابق علاء حسانين نجل شقيقته بالسرقة
قررت نيابة أول أكتوبر حفظ البلاغ المقدم من البرلمانى السابق علاء حسانين ضد نجل شقيقته "م، ك" يتهمه فيه بالسرقة، وذلك عقب ورود تحريات المباحث الجنائية، والتى لم تتوصل إلى أدلة تؤكد الواقعة.

وكان النائب السابق علاء حسانين قد تقدم ببلاغ إلى قسم أول أكتوبر برقم 5896 جنح الشيخ زايد، يتهم فيه نجل شقيقته بالسرقة، وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى استمعت لمقدم البلاغ وطالبت بسرعة التحريات المباحث حول الواقعة، والتى لم تتوصل إلى أدلة تفيد وقوع حادث السرقة، فقررت النيابة حفظ البلاغ.

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مصر 365