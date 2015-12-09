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بالصور.. ضبط منشطات جنسية و أدوية وكمياويات منتهية الصلاحية فى الشرقية

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شنت مديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث حملة مكبرة على مركز فاقوس استهدفت فيها معامل التحاليل المخالفة للقانون، التى أسفرت عن غلق أحدهم وتشميعة بالشمع الأحمر، فيما تم تحرير محضران أحدهما جنح ضد للاخرين بعد ضبط منشطات جنسية ومواد كمياوية منتهية الصلاحية تؤثر على دقة النتائج .

قام الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة يرافقة الدكتور عنان الشيخ وشريف والدكتورة رانيا محمد حسن التفتيش الصيدلى بفاقوس، والرائد محمد عبدالبديع رئيس مباحث التموين، أمس الثلاثاء، على رأس حملة مكبرة، والتى داهمت معمل مشهور لصاحبة "السيد . ع" وسط المدينة، بدخول غرفة سحب العينات وتم العثور على أمبولات دموية فارغة فضلا عن عدم نظافتها مما تعد بيئة صالحة لنقل العدوى، وعثر بالمعمل على كيماويات منتهية الصلاحية التى من شأنها تؤثر على دقة نتائج التحليل، وعلبة منشطات جنسية مدون عليها صنع فى الصين، بالإضافة إلى أجهزة صورة الدم والميكروسكوب وأخرى والتى غير مصرح بالترخيص الخاص بها باستعمال تلك الأجهزة، وبالإطلاع على الرخص الخاصة بالمعمل اتضح أن صاحبة كيميائى .

و بمداهمة معمل اخر "المختار" الكائن خلف مستشفى فاقوس العام، عثر داخل ثلاجة حفظ العينات على أطعمة وادوية خاصة بالتامين الصحى، كمياويات التى تسخدم فى تحليل الفيروسات الكبدية منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام، وأنواع أخرى منتهية الصلاحية والتى يؤثر على دقة نتائج التحليل، فضلا عن عدم نظافة المعمل ووجود السرنجات داخل سلة القمامة والتى تسبب فى نقل العدوى ، وبطلب الحملة الاطلاع على الترخيص تبين أن المعمل غير مرخص ولا يوجد أى إشارة لاسم صاحب المعمل، وقامت الشرطة يتشميع المعمل بالشمع الأحمر وتحرير محضر ضدة ،بينما المعمل الثالث تم تحرير محضر لكونة غير ملتزم بالتخصص .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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