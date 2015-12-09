إصابة 11 شخصًا من قبيلة "الطوارق" الليبية جراء هجوم استهدف مواقعهم

>أصيب 11 شخصا من قبيلة الطوارق الليبية، جراء هجوم عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدف مواقع الطوارق من قبل قبيلة التبو، بمحور 17 الواقع وسط مدينة أوبارى الليبية.

وقال محمد الأنصاري، عضو المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق فى تصريح الليلة، إن المحاور الثانوية ووسط المدينة والزاوية بمدينة أوباري، تعرضت لهجوم عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدفت من قبل قبيلة التبو، لمواقع المقاتلين من الطوارق، مضيفا أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 11 شخصا من الطوارق.

يذكر أن الاشتباك الذى تشهده مدينة أوبارى تعد اختراقا لاتفاق المصالحة الموقع فى الدوحة بين طرفى النزاع من التبو والطوارق نهاية شهر نوفمبر الماضى.

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