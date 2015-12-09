أحمد الفرشوطى: نسعى لتكوين تكتل نواب صعايدة بالبرلمان والمنافسة على رئاسة اللجان

قال النائب أحمد حسن الفرشوطى عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت بمحافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه يجرى حاليا اتصالات مكثفة بين نواب دوائر الصعيد بالبرلمان وتكتلات أخرى، وذلك فى إطار السعى للفوز بأحد مقعدى وكالة مجلس النواب.

وأضاف الفرشوطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاتصالات تتم بينهم لتكوين جبهة لنواب دوائر الصعيد بمجلس النواب وأنها أوشكت على الانتهاء، وتجرى وسط أجواء طيبة وترحيب واسع من مختلف نواب دوائر الصعيد، مشدداً على أنه يسعى وزملائه من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر للتنسيق الدائم فيما بينهم، وذلك لمعالجة مختلف القضايا التى تهم المواطن الأقصرى، وأنهم اتفقوا على أن يكونوا على قلب رجل واحد دون النظر لانتماءاتهم الحزبية.

وأكد النائب أحمد الفرشوطى، أن نواب الصعيد يسعون للفوز برئاسة 3 لجان رئيسية على الأقل تحت قبة مجلس النواب، وأن الدكتور محمد خليل العمارى – الشهير بإسم حمادة العمارى – نائب الأقصر بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى، هو اقوى المرشحين لرئاسة لجنة الصحة بأولى دورات مجلس النواب، خاصة وأنه سبق له تولى وكالة لجنة الصحة فى دورات برلمانية سابقة.