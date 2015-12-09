عودة صلاح - 3 أسباب قد تدعم مشاركته أساسيا أمام باتي

رغم تأكيد رودي جارسيا مدرب روما أن محمد صلاح نجم الفريق بات جاهزا للمشاركة لكنه لن يلعب 90 دقيقة.. إلا ان هناك فرصة لوجوده أساسيا.

وأصيب صلاح بالتواء في الكاحل أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي مما أبعده شهرا للخضوع للعلاج.

ويحتاج روما للفوز على باتي بوريسوف للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد جمعه خمس نقاط في المجموعة الخامسة وبفارق الأهداف مع باير ليفركوزن الذي يصطدم ببرشلونة في ألمانيا.

ويستعرض FilGoal.com ثلاثة أسباب قد تجعل جارسيا يدفع بصلاح أساسيا:

1) إصابة توروسيدس

يغيب الظهير الأيمن لروما توروسيدس للإصابة مما يجعل خيارات جارسيا للاستعانة بظهير أيمن تكمن في مايكون أو فلورينزي.

وفي حالة وجود فلورينزي كظهير أيمن ستكون فرصة صلاح لبدء المباراة أساسيا كبيرة.

2) إيتوربي وفالكه

لم ينجح الثنائي خوان إيتوربي وإياجو فالكه في تعويض غياب محمد صلاح في مركز الجناح.. الثنائي لم يصنع أو يسجل في أي مباراة من الأربعة التي غاب فيها الدولي المصري.

روما ليس أمامه إلا الفوز لضمان التأهل لدور الـ16.. وقد يستعين جارسيا بالمتعطش للمشاركة صلاح من البداية من أجل محاولة حسم الأمور مبكرا.

ويتأهل الذئاب في حالة خسارة باير ليفركوزن من برشلونة تلقائيا مع عدم خسارته أمام باتي الذي يحل رابعا بأربع نقاط.

3) تميمة الانتصارات

غاب صلاح منذ مباراة لاتسيو التي أصيب فيها وفاز روما 2-0.. فغابت الانتصارات عن الجيلاروسي في أربع مباريات متتالية.

تعادل الذئاب مع الجيلاروسي 2-2 وخسروا أمام برشلونة 6-1 والسقوط أمام أطالانطا 2-0 ثم التعادل مع تورينو 1-1.

وجود صلاح أساسيا يضيف معنويا للفريق في مواجهة لا بديل فيها عن الفوز.

لكن الأمر مازال في يد جارسيا الذي أكد أن صلاح لن يلعب 90 دقيقة.. فهل يبدأ به ثم يسحبه، أم يبقيه على مقاعد البدلاء كورقة رابحة.