وزير النقل السودانى : الاتفاق على استيراد 8 سفن و17 طائرة من الصين

كشف وزير النقل والطرق السوداني، مكاوى محمد عوض، عن اتفاق مع الصين أبرم مؤخرا، لاستيراد 8 سفن و17 طائرة لتطوير قطاعى الطيران والنقل البحرى، بجانب التعاقد على شراء طائرتين للشحن الجوى وسفينتى ركاب.

ووعد الوزير-فى بيان ألقاه أمام البرلمان السودانى مساء اليوم الثلاثاء-، بالمضى قدما فى إكمال عدد من الطرق التى بدأ العمل بها، وتأهيل الطرق القومية بجانب إنشاء أربعة معابر حدودية.

وأعلن مكاوي، سعى وزارته لزيادة فاعلية وكفاءة منظومة وسائل النقل، البرية والبحرية والنهرية والجوية، من خلال تطوير البنية التحتية ونظم الإدارة وحسن إعداد القطاع من الكوادر البشرية، لتحقيق مبدأ الجودة الشاملة وتقليل التكلفة.

وقال إن من الأولويات تأسيس شبكة متكاملة من الطرق القومية والقارية لربط أطراف البلاد ببعضها وبدول الجوار، والعمل على تشييد وتأهيل الطرق والجسور وفقا للمواصفات الفنية العالمية، واعتماد شبكة الطرق القومية كثروة قومية يتم الحفاظ عليها وحمايتها بإنفاذ قانون حماية الطرق القومية.

وأقر وزير النقل السودانى، بضعف مساهمة قطاع النقل فى الناتج القومي، والتى تبلغ 8% خلاف مساهمة القطاع الخاص، مطالبا باعتماد قطاع النقل ضمن القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية، ومنع فرض الرسوم الولائية والمحلية على وسائط النقل العابرة للولايات بقانون اتحادى.

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