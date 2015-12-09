السلطات التونسية تمنع استيراد الطيور بكافة أنواعها ومنتجاتها من فرنسا

قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى التونسية منع استيراد الطيور بكافة أنواعها ومنتجاتها من فرنسا وذلك إثر إعلان باريس عن ظهور حالات أنفلوانزا الطيور شديد الضراوة لدى الدواجن فى 25 نوفمبر الماضى، وفقا لما ذكرته مساء اليوم /الثلاثاء/ الإذاعة التونسية.

وأفادت الوزارة أن هذا الإجراء جاء طبقا لقرار وزير الفلاحة والبيئة، سعد الصديق، بتاريخ 10 أغسطس 2011 والمتعلق بمنع توريد وعبور فصائل الطيور وجميع أنواعها ومنتجاتها من بلدان موبوءة بمرض إنفلونزا الطيور وذلك فى إطار تطبيق الخطة الوطنية للوقاية من هذا المرض، كما قررت إصدار تحذير صحى بتاريخ 26 نوفمبر الماضى إلى كافة المتعاملين فى قطاع الدواجن.

كما تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها تعد وقائية ومحدودة وسيتم رفعها إثر انتهاء هذا الأمر ، كما أنه لا يعطل سير التجارة الدولية للحيوانات بما أنه يمكن للموردين التوجه إلى بلدان موردة أخرى غير موبوءة حسب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مثل إيطاليا وألمانيا وبريطانيا.

كما تؤكد الوزارة أن المنتجات من الدواجن المعروضة فى السوق المحلى سليمة من مرض أنفلو نزا الطيور وأن لحوم الدواجن والبيض المعروضة هى محلية ومراقبة من قبل المصالح البيطرية.

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