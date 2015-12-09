أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات التونسية تمنع استيراد الطيور بكافة أنواعها ومنتجاتها من فرنسا

Google+ Print
السلطات التونسية تمنع استيراد الطيور بكافة أنواعها ومنتجاتها من فرنسا السلطات التونسية تمنع استيراد الطيور بكافة أنواعها ومنتجاتها من فرنسا
قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى التونسية منع استيراد الطيور بكافة أنواعها ومنتجاتها من فرنسا وذلك إثر إعلان باريس عن ظهور حالات أنفلوانزا الطيور شديد الضراوة لدى الدواجن فى 25 نوفمبر الماضى، وفقا لما ذكرته مساء اليوم /الثلاثاء/ الإذاعة التونسية.

وأفادت الوزارة أن هذا الإجراء جاء طبقا لقرار وزير الفلاحة والبيئة، سعد الصديق، بتاريخ 10 أغسطس 2011 والمتعلق بمنع توريد وعبور فصائل الطيور وجميع أنواعها ومنتجاتها من بلدان موبوءة بمرض إنفلونزا الطيور وذلك فى إطار تطبيق الخطة الوطنية للوقاية من هذا المرض، كما قررت إصدار تحذير صحى بتاريخ 26 نوفمبر الماضى إلى كافة المتعاملين فى قطاع الدواجن.

كما تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها تعد وقائية ومحدودة وسيتم رفعها إثر انتهاء هذا الأمر ، كما أنه لا يعطل سير التجارة الدولية للحيوانات بما أنه يمكن للموردين التوجه إلى بلدان موردة أخرى غير موبوءة حسب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مثل إيطاليا وألمانيا وبريطانيا.

كما تؤكد الوزارة أن المنتجات من الدواجن المعروضة فى السوق المحلى سليمة من مرض أنفلو نزا الطيور وأن لحوم الدواجن والبيض المعروضة هى محلية ومراقبة من قبل المصالح البيطرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365