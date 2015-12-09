وزير الإعلام الأردنى: لم نغلق حدودنا بوجه السوريين

>أكد وزير الإعلام الأردنى محمد المومني، أمس الثلاثاء، أن حدود بلاده مفتوحة أمام دخول اللاجئين السوريين ولم تغلق، نافيا تقارير أشارت إلى منع آلاف السوريين من دخول البلاد.

وأوضح المومني، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن لدى الأردن اعتبارات أمنية فيما يتعلق بدخول اللاجئين السوريين إلى أراضيه، لافتا إلى أن الأردن دولة ذات سيادة، واللاجئون السوريون يخضعون للتدقيق الأمنى عند دخلوهم إلى الأراضى الأردنية.

وشدد الوزير الأردنى على أن الرقم الذى يتم تداوله، ويتحدث عن منع 12 ألف لاجئ سورى من دخول الأراضى الأردنية "مبالغ فيه"، موضحا أن الأردن استقبل مليون و400 ألف سورى يقيمون على أراضيه .. مشيرا إلى أن أولوية الدخول هى للاجئين من ذوى الحالات الإنسانية والأطفال والنساء.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت "إن عدد اللاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل فى منطقة صحراوية نائية على الحدود الأردنية السورية تضاعف إلى 12 ألف لاجئ".

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