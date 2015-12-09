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بالفيديو.إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": الدولة تدعم الإرهاب وتروج لكهنوت الأزهر

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بالفيديو.إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": الدولة تدعم الإرهاب وتروج لكهنوت الأزهر بالفيديو.إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": الدولة تدعم الإرهاب وتروج لكهنوت الأزهر
اعتبر الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية تقدم مشكلة الإرهاب على أنها التحدى الأكبر والأعظم وهو كذلك بالفعل، لكنها لا تحارب الإرهاب، قائلا:" بل تتاجر به وتخدعنا وتخدع نفسها حينما تتصور وتتوهم وتروج وتسوق فى الخارج أو الداخل مثل هذه المقولات"، على حد قوله.

وقال عيسى ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن الدولة المصرية تواجه الإرهابيين والتنظيمات والجماعات فقط، لكنها لا تواجه الإرهاب بل تدعمه وتروج له وتعتمد عليه أيضا، وأكثر من ذلك، مبرراً موقفه استناداً لملاحقة الدولة للمبدعين بتهم ازدراء الأديان ومحاكمة الأدباء والمفكرين، بجانب ترويج الدولة لفكرة كهنوت الأزهر ورجال الدين، بوصفهم المتخصصين فى فهم الدين وشئونه، مستطرداً:"هذه دولة كهنوت ولا تحارب الإرهاب بل تدعمه".

وأوضح أن الدولة تروج للإرهاب بصمتها على الوهابية فى ، مشددا على أن تركها لمساجدها وجمعياتها ومعاهدها، يؤكد أنها تتنح وتروج للإرهاب، وتؤمن به كوسيلة فكرية للقضاء على أى عقل فى هذا الوطن.

وواصل عيسى هجومه، قائلاً:" إن الدولة المصرية تخدع المصريين وتدعى وتزعم أنها تطورالمناهج، لكنها تفسد أكثر فى العقل المصرى، وتسمح بالأحزاب الدينية وتبقى عليها مخالفة ومنتهكة للدستور".


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مصر 365

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