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"الحركة الوطنية": غياب "شفيق" وضعف التمويل وراء حصولنا على 6 مقاعد

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"الحركة الوطنية": غياب "شفيق" وضعف التمويل وراء حصولنا على 6 مقاعد "الحركة الوطنية": غياب "شفيق" وضعف التمويل وراء حصولنا على 6 مقاعد
قال اللواء رؤوف السيد على، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن غياب الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، كان مؤثرًا فى انتخابات مجلس النواب، وبالتالى حصول الحزب على 6 مقاعد فقط.

وأضاف على، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع": "الحزب تأثر خلال الانتخابات بغياب الفريق أحمد شفيق ولأسباب تانية منها ضعف التمويل، فقد التزم مرشحينا بالقانون ومفيش حد تجاوز سقف الـ5%، ورجال الأعمال بيدعموا بالطريقة اللى تريحهم".

وعن حصول حزبه على 6 مقاعد برلمانية فقط قال: "الحزب مافيهوش مشاكل خالص، ومش زعلانين إن عندنا عدد نواب قليل، وسوف نعمل داخل المجلس على أجندة تشريعية تهتم بالمواطن الفقير، وسبق وأن أعلننا أننا سنسعى لتكون موزانة الدولة تحمل اسم موازنة الفقراء".

وأشار اللواء رؤوف السيد على، إلى أن الحزب لن يدخل طرفًا فى أى تكتل برلمانى يتم الإعلان عنه خلال الفترة الحالية وأضاف: "اللى عايز ينضم لينا أهلاً وسهلاً بيه لكن إحنا مش هنطلب من حد يضمنا ليه أو ينضم لينا".

وتعليقًا على إعلان سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب " تشكيل ائتلاف "دعم الدولة المصرية" قال نائب "الحركة الوطنية": "هنستى لما جلسات البرلمان تبدأ ونشوف التحالفات دى مقصدها إيه ولو على دعم الدولة إحنا بندعمها من قبل أى حد، وده مُعْلَن من زمان إن الحزب مع الدولة وداعم ليها".

وأوضح أن حزبه ليس مجبرًا على دخول أى تحالف أو ائتلاف ليدعم الدولة، متوقعا أن يحصل ائتلاف "دعم الدولة المصرية" على الأغلبية داخل البرلمان القادم.

وعن إمكانية أن يقود حزب الحركة الوطنية التشاور لتشكيل تكتل داخل البرلمان وإمكانية التنسيق مع حزب النور قال السيد على: "الأمور دى مش مطروحة حتى الآن للنقاش لكن فكرة التنسيق مع حزب النور فى البرلمان مستحيلة".

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مصر 365

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