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مشادة كلامية بين محمد أبو حامد ونائب بالمصريين الأحرار بــ"آخر النهار"

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مشادة كلامية بين محمد أبو حامد ونائب بالمصريين الأحرار بــ"آخر النهار" مشادة كلامية بين محمد أبو حامد ونائب بالمصريين الأحرار بــ"آخر النهار"
نشبت مشادة كلامية بين النائب البرلمانى محمد أبو حامد، وعلاء عابد النائب عن حزب المصريين الأحرار، حيث اتهم "أبو حامد" حزب المصريين الأحرار بأن معركته مع ائتلاف دعم الدولة تتعلق بنية الحزب فى الحصول على رئاسة عدد من اللجان فى مجلس النواب.

قال علاء عابد النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب على أتم استعداد للتنسيق مع أى ائتلاف بالبرلمان بشروط تتمثل فى عدم إقصاء أحد تحت قبة البرلمان، وأن تكون الممارسة البرلمانية للجميع.

وأضاف "عابد"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن ائتلاف دعم الدولة المصرية، يشترط تخلى النائب عن انتماءه الحزبى وتنفيذ مبادئ واتجاهات الائتلاف السياسى.

من جانبه هاجم "أبو حامد"، خلال لقاءه بالبرنامج، النائب علاء عابد، قائلا:"بلاش طريقة الحزب الوطنى"، وتابع: "لما انت عندك كل الحُرقة دى ليه دخلت مع فى حب واستفدت منهم؟ وكنت بتتفاوض معاهم على عدد فى الـ120 مقعد"، بينما رد "عابد":"أقسم بالله هما اللى استفادوا مننا وخدوا من عندنا 8 مرشحين وقامات محترمة جدا".

وأضاف محمد أبو حامد،:" حزب المصريين الأحرار الذى لديه تحفظ على ائتلاف "دعم الدولة المصرية" الذى كونته قائمة "فى حب مصر"، هو نفس الحزب الذى انضم لقائمة اللواء سامح سيف اليزل، ولم يسأل عن برنامجها".
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